Новий звіт ООН щодо клімату є «жорстким попередженням для людства»

Мета Паризьких домовленостей - зупинити глобальне потепління на рівні 1,5C - стане недосяжною, якщо не буде вжито масштабних і швидких заходів із зменшення викидів парникових газів. Про це йдеться в звіті Міжурядової панелі ООН зі зміни клімату, виданому в понеділок.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав звіт «червоним рівнем попередження для людства». Він закликав країни об‘єднати зусилля задля подолання зміни клімату.

Автори звіту вказують - кліматична система безумовно постраждала від людського впливу, вплив людини спричинив підвищення температури земної поверхні, а рівень світового океану може піднятись на два метри вже до кінця століття. Нещодавні зміни клімату - «поширені, швидкі та наростаючі».

«Практично однозначно, що з 1950-х років, на більшості суходолу почастішали і стали більш інтенсивними екстремальні спекотні температури (включаючи теплові хвилі), а холодні екстремальні температури стали менш частими і вираженими», - зауважили автори.

Наймасштабніше дослідження проведене з 2013 року, що стало основою звіту, було видано до конференції ООН з питань зміни клімату, яка відбудеться з 21 жовтня до 12 листопада в Шотландії.

Про те, що зміна клімату відбувається в Україні швидше, ніж в інших країнах світу зазначила в своєму інтерв‘ю BBC News посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вона наголосила на важливості скорочення видобутку вугілля та відмові від використання викопного палива для обмеження зміни клімату в Україні.

В статті використано матеріали ВВС News.

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