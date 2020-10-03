Масштабні пожежі тривають в Каліфорнії

Пожежники в американській Каліфорнії намагаються недопустити об‘єднання двох пожеж, що вирують на відстані близько 20 кілометрів одна від одної на півночі штату. Поєднавшись, пожежі можуть охопити більше 427 000 гектарів.

«Ніхто не хоче, щоб вони поєднались. Ми виконуємо всі заходи, щоб вони не поєднались. Але це 2020-тий і лише час покаже», - говорить Кейл Кейсі, з прес-центру команди пожежників, що займається пожежною в «Аугусто комплекс», рекордною за масштабами в штаті.

Дві пожежі на півночі штату є лише частиною численних пожеж, що вирують в Каліфорнії і охопили рекордну територію у 1,6 мільйона гектарів.

«За історію спостережень, це найгірший сезон в Каліфорнії», - говорить речник Пожежної служби штату Скотт МакЛін.

Так звана «Скляна пожежа» продовжує випалювати винні регіони, Напа і Сонома. Займання, яке почалося менш, ніж тиждень тому, уже завдало катастрофічної шкоди. Зруйновані понад 500 структур: десятки осель, виноробні, курорти, ресторани. Деякі винороби змушені повністю позбутися врожаю 2020-ого року через забруднення плодів токсичним димом. Тисячі людей отримали наказ про евакуацію. Станом на п’ятницю, «скляна» пожежа під контролем лише на 5%.

Станом на п‘ятницю від пожеж у штаті загинула 31 особа.

Повітря на заході штату залишається забрудненим цими вихідними. Національна метеорологічна служба США залишила в силі попередження про спекотну пожежонебезпечну температуру.

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