Трамп погрожує призупинити роботу Конгресу через затримки з затвердженням кандидатів на урядові посади

Президент США Дональд Трамп заявив, що він може призупинити роботу Конгресу через те, що законодавці не затвердили його кандидатів на високі посади, включаючи посаду керівника незалежної установи, яка опікується «Голосом Америки».

«Я маю потужні повноваження», - заявив Трамп у середу, нагадавши про положення другої статті американської Конституції, яка надає президенту право призупиняти роботу однієї, або обох палат американського Конгресу «у надзвичайних випадках».

«Або Сенат має виконати свій обов‘язок і проголосувати за моїх кандидатів, або має офіційно призупинити роботу, щоб я міг провести призначення у режимі, коли засідання Сенату не проводяться, - сказав Трамп. - Величезна кількість людей мають прийти до уряду. Тепер, більше ніж будь-коли, через вірус та проблеми».

Згідно до Конституції США, Сенат більшістю голосів затверджує кандидатів на високі посади в адміністрації. Однак, коли Конгрес не має засідань, президент має право проводити призначення «в режимі відсутності засідань». Призначення припиняє діяти, якщо кандидата не затверджують до кінця повної наступної сесії.

Раніше президенти не використовували повноваження з призупинення сесій Конгресу.

«Можливо цього ніколи не робили ... ніхто не впевнений, - заявив Трамп виступаючи під час прес-брифінгу, присвяченому пандемії коронавірусу. - Але ми збираємось це зробити. Нам потрібні ці люди. Нам потрібні люди в час кризи і ми не хочемо більше грати в політичні ігри».

Мейкл Пек, документаліст, якого Трамп обрав для керівництва Агентством зі світових медіа США (USAGM) є одним з 15 кандидатів на ключові посади, які очікують затвердження Сенатом. Трамп назвав ім‘я Пека (але помилково назвав старе ім‘я установи, яку той має очолити).

Президент також назвав своїх кандидатів на посади в національній розвідці, правлінні Федерального резерву та заступника міністра сільського господарства, відповідального за програми харчової безпеки серед тих, кого ще потрібно призначити. Трамп поклав провину за зволікання на демократів звинувативши опозицію «у скоординованих спробах ускладнити життя».

«Теперішня практика, коли вони покидають місто і проводять несправжні засідання задля проформи є зневагою до обов‘язків, яке американський народ не може знести у часи кризи, - сказав президент. - Вони обманюють і всі це знають».

Кандидатура Пека «застрягла в комітеті на два роки, що заважає нам керувати «Голосом Америки», а це дуже важливо, - сказав президент. - Якщо ви бачили, що йде з «Голосу Америки» - це огидно. Те, що вони кажуть огидно по відношенню до нашої країни і Майкл Пек увійде і буде добре виконувати роботу, але він чекає два роки - не можуть його затвердити».

Керівництво «Голосу Америки» заперечило критику Трампа.

«Більше 75 років «Голос Америки» виконував свою місію розповідаючи про Америку за кордоном і надаючи об‘єктивну, засновану на фактах інформацію там у світі, де немає іншого шляху доступу до неї. Як ми кажемо, ми експортуємо Першу поправку», - говорить директор «Голосу Америки» Аманда Беннетт.

«Я вірю у цю місію. Також судячи з того, що наша аудиторія збіьлшується, шукаючи надійної інформації у часи кризи через коронавірус, світ вірить у нашу місію. Це тяжка праця, важлива праця, можливо більше, ніж колись».

В електронному листі до співробітників Беннетт додала: «У нас багато роботи. Вона тяжка і важлива. Давайте не відволікатись від роботи, що є перед нами».

Беннетт призначили на посаду за часів попередньої адміністрації Барака Обами і вона обіймає посаду чотири роки - відносно довгий строк для директора «Голосу Америки». Досвідчена журналістка нагороджена Пулітцерівською премією є 29-м директором установи за 75 років.

Минулого тижня Білий дім виступив з критикою «Голосу Америки», яку The New York Times назвав «дивним маневром».

Директор Білого дому з питань соцмедіа Ден Скавіно сказав, що американські платники податків оплачують китайську «пропаганду через фінансований урядом «Голос Америки». В якості приклада він навів розміщене у Твітері установи відео від Associated Press. На відео було світлове шоу в Ухані, де відзначали відкриття міста, де було вперше виявлено COVID-19.

Через декілька годин у випуску «1600 Daily» Білий дім звинуватив «Голос Америки» у створенні графіки «зі статистикою комуністичного уряду, щоб порівняти кількість жертв коронавірусу в Китаї та в Америці». «Голос Америки» широко використовує дані авторитетного університету Джонса Гопкінса, щоб відслідковувати кількість випадків коронавірусу та смертей у світі.

«Голос Америки» дуже часто говорить за супротивників Америки, а не її громадян», - йдеться у пості Білого дому.

The New York Times відзначили, що «у звинуваченнях озвучених 75-річному мовнику видно таке нагнітання, що деякі читачі почали турбуватись, чи не проникли хакери до мереж Білого дому».

Беннетт видала заяву у відповідь на критику минулого тижня, у якій відзначила, що «Голос Америки» ретельно висвітлює дезінформацію Китаю англійською, мовою мандарин а також повідомляє факти. Вона додала що «Голос Америки» «ретельно розвінчує велику кількість інформації, що надходить з китайського уряду та контрольованих урядом ЗМІ».

Якщо Пека затвердять, він замінить на посаді Гранта Тернера, який зараз очолює USAGM на тимчасовій основі після відставки Джона Ленсінга, якого було призначено Обамою.

Ленсінга обрали минулого вересня на посаду керівника «Національного громадського радіо США».

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