Американський бізнесмен: «Продовження карантину зруйнує економіку України»

Американський бізнесмен Деніел Аспліф розчарований рішенням українського уряду продовжити карантин. Він вважає реакцію на епідемію надмірною, мовляв, така політика будується на припущенні, що певний відсоток населення може захворіти. На противагу припущенням, існують факти, каже Деніел: продовження карантину зруйнує економіку.

Якщо люди не матимуть грошей, щоб купити продукти, вони будуть голодні.



«Ось вам факт. Якщо ви тримаєте людей поза роботою, а бізнеси закритими, то страждатимуть не 5% , не 2% і не 1% населення. Це буде 100%. Якщо люди не матимуть грошей, щоб купити продукти, вони будуть голодні. Це не припущення, це факт», – сказав бізнесмен «Голосу Америки».

Компанія «СДМ Інжиніринг», яку заснував і якою керує Еспліф, працює в Україні з 2013 року, надаючи послуги з інжинірингу та екологічного консалтингу міжнародного рівня.

Як каже Деніел, його бізнес в Україні мав свої злети і падіння, чорні і білі смуги. Сьогодні, за його словами, важко спрогнозувати будь-які білі.

Особливу зневіру у нього викликає брак чітких меседжів від тих, хто приймає політичні рішення. Урядовці кажуть різне і називають різні строки: то обіцяють, що карантин закінчиться через тиждень, то припускають, що він триватиме до вересня.

Ситуація невизначеності вбиває бізнес



Ситуація невизначеності вбиває бізнес, каже Деніел.

«Завтра я є ок. Наступного місяця – імовірно. Через два місяці – я вже не певен. А через три – це крах. Жоден бізнес мого розміру – а в мене малий бізнес – не може працювати як сам собі банк. Ми залежимо від інвестицій. І хоч нам ніхто не заборонив далі робити нашу роботу, наша економіка просідає, це просто неминуче, і наш бізнес зупиняється».

Як пояснює Деніел, інфраструктурні проекти, якими займається його компанія, були ризикованою справою в Україні навіть за кращих часів. Що казати про нинішню ситуацію, коли немає жодної впевненості в строках карантину. Непевність поширюється на інвесторів, вони неминуче будуть вичікувати, а бізнес – уповільнюватись.

Бізнесмен називає «наївною» політику українського уряду, який одним бізнесам дозволив працювати, а іншим – ні:

«Економіка - це інтегрований феномен. Ти не можеш сказати: «Ок, оці бізнеси хай працюють, а ці ми зупинимо». Навіть якщо ти дозволиш деяким бізнесам працювати, навряд чи це їм добре вдасться. Бо в економіці все взаємопов’язане».

Як розповів Деніел, поки що він не звільнив нікого з 34 співробітників своєї компанії. І поки що не розглядає таку опцію, як поїхати з України. Однак кожен день невизначеної ситуації вибиває у нього землю з-під ніг.

Завдати шкоди економіці можна за місяці, а на одужання підуть роки



«Так довго, як ця невизначеність триватиме, цей карантин, навіть частковий, триватиме – ви піддаєте бізнеси ризику. А якщо вбити бізнес, підірвати економіку – наслідки будуть тяжкі. Завдати шкоди економіці можна за місяці, а на одужання підуть роки. Бо як тільки ви звільнили людей з роботи, а люди проїли усі свої гроші, настає незворотня ситуація. Це не те що кинути монетку туди-сюди, орел-решка, добре-погано. Це так не працює, коли йдеться про економіку, її не можна на раз-два повернути до попереднього стану», – сказав американський Деніел Аспліф в інтерв’ю «Голосу Америки».

Він додав: «Я думаю, що ця країна не зможе витримати цю ситуацію довго. Просто не має для цього запасу міцності».

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