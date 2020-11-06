Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У США третій день відбуваються бурхливі протести. Влада закликає утриматись від насильства

Фото: прихильники Трампа та Байдена спілкуються під час протесту в Детройті, 5 листопада 2020 року

Десятки акцій протестів відбуваються в американських штатах, де ще триває підрахунок голосів на виборах президента 2020, а розрив між кандидатами часто складає менше одного відсотка. Результати виборів у цих штатах можуть вирішити, хто стане наступним президентом країни. На тлі таких конкурентних виборів, прихильники обох кандидатів вийшли на акції протестів у великих містах.

Прихильники кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена провели маршу у Нью-Йорку, Міннеаполісі, Портленді.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа зібрались у великому місті американського штату Аризона Фініксі, де триває підрахунок голосів, а також Детройті.

Повідомлення в соцмережах свідчать про напружене протистояння учасників протестів та поліції в Нью-Йорку. Поліція Нью-Йорка повідомила про напад на поліцейського з боку одного з учасників протестів, з використанням ланцюга. «Насильство в будь-якій формі є неприйнятним. Ми розглянемо цей інцидент і притягнемо додаткових порушників до правосуддя», - йдеться в повідомленні поліції у Twitter.

Водночас, пише New York Post, активістка Джумені Вільямса повідомила про те, що її та представників ЗМІ штовхала поліція з використанням велосипедів, під час акції протесту в Нью-Йорку в четвер. Відповідне відео розмістила журналістка WSJ в соцмережах.

Важливо довіряти процесу і системі, які забезпечували вільні і чесні вибори в цій країні впродовж десятиліть, навіть у часи великої кризи
Губернатор Орегону

Під час протестів в Нью-Йорку було заарештовано 50 осіб, повідомляє поліція міста.В Портленді поліція заарештувала щонайменше 11 учасників протестів, після повідомлень про пошкодження майна та вибиті вітрини в діловому центрі міста під час протестів. В четвер протести в Портленді протести знову супроводжувались акціями насильства - протестувальники підпалили мерію Портленда, повідомив місцевий шериф.

Губернатор штату Кейт Браун звернулась по допомогу в забезпеченні порядку до національної гвардії і закликала протестувальників зберігати спокій.

«Важливо довіряти процесу і системі, які забезпечували вільні і чесні вибори в цій країні впродовж десятиліть, навіть у часи великої кризи», - заявила Браун.

В Міннеаполісі поліція перекрила автостраду, на яку вийшли протестувальники. 645-ти протестувальникам поліція оголосила попередження.

Дивіться також: Чому наступному президенту США дістанеться глибоко розділена країна. Відео

Чому наступному президенту США дістанеться глибоко розділена країна. Відео
Embed
Чому наступному президенту США дістанеться глибоко розділена країна. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:28 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG