У США третій день відбуваються бурхливі протести. Влада закликає утриматись від насильства

Десятки акцій протестів відбуваються в американських штатах, де ще триває підрахунок голосів на виборах президента 2020, а розрив між кандидатами часто складає менше одного відсотка. Результати виборів у цих штатах можуть вирішити, хто стане наступним президентом країни. На тлі таких конкурентних виборів, прихильники обох кандидатів вийшли на акції протестів у великих містах.

Прихильники кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена провели маршу у Нью-Йорку, Міннеаполісі, Портленді.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа зібрались у великому місті американського штату Аризона Фініксі, де триває підрахунок голосів, а також Детройті.

Повідомлення в соцмережах свідчать про напружене протистояння учасників протестів та поліції в Нью-Йорку. Поліція Нью-Йорка повідомила про напад на поліцейського з боку одного з учасників протестів, з використанням ланцюга. «Насильство в будь-якій формі є неприйнятним. Ми розглянемо цей інцидент і притягнемо додаткових порушників до правосуддя», - йдеться в повідомленні поліції у Twitter.

Водночас, пише New York Post, активістка Джумені Вільямса повідомила про те, що її та представників ЗМІ штовхала поліція з використанням велосипедів, під час акції протесту в Нью-Йорку в четвер. Відповідне відео розмістила журналістка WSJ в соцмережах.

Важливо довіряти процесу і системі, які забезпечували вільні і чесні вибори в цій країні впродовж десятиліть, навіть у часи великої кризи

Під час протестів в Нью-Йорку було заарештовано 50 осіб, повідомляє поліція міста.В Портленді поліція заарештувала щонайменше 11 учасників протестів, після повідомлень про пошкодження майна та вибиті вітрини в діловому центрі міста під час протестів. В четвер протести в Портленді протести знову супроводжувались акціями насильства - протестувальники підпалили мерію Портленда, повідомив місцевий шериф.

Губернатор штату Кейт Браун звернулась по допомогу в забезпеченні порядку до національної гвардії і закликала протестувальників зберігати спокій.

«Важливо довіряти процесу і системі, які забезпечували вільні і чесні вибори в цій країні впродовж десятиліть, навіть у часи великої кризи», - заявила Браун.

В Міннеаполісі поліція перекрила автостраду, на яку вийшли протестувальники. 645-ти протестувальникам поліція оголосила попередження.



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