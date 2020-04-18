Нові протести проти карантинних обмежень плануються у США на тлі критичних твітів Трампа щодо деяких штатів

Щонайменше у шести американських штатах цього тижня відбулись протести проти обмежувальних заходів, запроваджених з метою стримування поширення коронавірусу. Про плани провести протест під гаслом «Не можна закрити Америку» цими вихідними повідомили і прихильники президента в Техасі, пишуть ЗМІ.

Обмежувальні заходи боляче вдарили по економіці, призвівши до безпрецедентного зростання безробіття. Все ж, згідно до опитування Pew Center Research, 66% американців підтримують карантинні заходи як необхідний спосіб стримування поширення вірусу.

Президент та губернатори штатів часто мають розбіжні позиції з питання зняття карантинних обмежень. Під час прес-брифінгу у четвер Трамп заявив, що штати самі вирішуватимуть, чи скасовувати карантинні заходи, запроваджені задля стримування поширення коронавірусу.

У п‘ятницю ж у низці твітів президент США Дональд Трамп критично висловився проти штатів і закликав «звільнити» Мічиган, Міннесоту та Вірджинію.

«Звільніть Вірджинію і збережіть величну 2 поправку. Вона в облозі!» - написав Трамп у п‘ятницю. Друга поправка до Конституції США гарантує право на носіння зброї. У штаті Вірджинія губернатор, який є членом опозиційної до Трампа Демократичної партії, виступає за обмеження права на носіння зброї.

Він також звернувся з подібним закликом щодо Мічигану та Міннесоти.

Звернення Трампа можуть бути сприйняті протестувальниками, що вимагають зняття карантинних обмежень, як заклик до дії, пише низка американських ЗМІ.

Як повідомляв «Голос Америки», набільший протест минулого тижня пройшов в американському штаті Мічиган, де робітники заблокували дороги після того, як губернаторка штату Гретхен Вітмер оголосила про подовження дії обмежувальних заходів.

Сотні автомобілів та вантажівок виїхали на вулиці столиці штату. Розен Понковські, президентка Консервативної коаліції Мічигану, яка організувала протести, виступає проти запровадження однаково різких обмежень в різних районах штату.

«Губернаторка Вітмер знищить ваш бізнес перед тим, як дозволить громадянам відповідати за власну поведінку. Це божевілля», - говорить Понковські в коментарі Fox News.

Губернаторка назвала акцію політичним протестом.

«Насправді це був політичний протест, виклик науці, найкращим практикам, застосованим у вказівках залишатись вдома», - сказала Вітмер в коментарі MSNBC.

Подібні, хоча і не такі численні протести відбулись і в інших штатах США. Біля 200 протестувальників зібрались в Каліфорнії у п‘ятницю. Біля 100 протестувальників вийшли на вулиці столиці штату Кентуккі, намагаючись зірвати виступ перед пресою губернатора Енді Бешіра. Протестувальники скандували: «Хочемо роботи» та «Факти, а не страх».

В понеділок біля сотні протестувальників вийшли на вулиці столиці штату Огайо. В Юті також сотні протестувальників у середу виступали проти закриття роботи підприємств та установ на час епідемії.

Дивіться також: Час-Тайм. CША виділили Україні нову допомогу – деталі