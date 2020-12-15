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Підприємці протестують в Києві проти новорічного жорсткого карантину

Багатотисячна акція закінчилася сутичками з поліцією

У Києві знову протестують підприємці. Зранку мітингувальники взяли в облогу Верховну Раду, пікетували Офіс президента, а відтак попрямували вниз на Майдан Незалежності, де влаштували сутички з поліцейськими, намагаючись встановити намети. Прес-служба поліції заявляє про десятки потерпілих правоохоронців.

Представники малого бізнесу, що об'єдналися в рух SaveФОП, протестують проти запровадження касових апаратів, а також проти жорстких карантинних обмежень, які Уряд планує ввести з 8 по 24 січня.

Протягом цих 17 днів після новорічних свят під забороною опиниться робота усіх кафе, ресторанів, барів (окрім доставки та замовлень на виніс); зачинитися змушені будуть крамниці непродовольчих товарів, кінотеатри, фітнес-клуби, спортзали.

Урядовці вважають - такі обмеження допоможуть збити нову хвилю захворюваності, яка сформується під час новорічних святкувань. Підприємці заперечують: заходи половинчасті й ефекту не дадуть. ФОПи вимагають дозволити їм працювати, з дотриманням протиепідемічних норм.

Після попередньої акції протесту, на яку малий бізнес вийшов 4 грудня, президент Володимир Зеленський запропонував фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, робота яких була призупинена через карантин, одноразову матеріальну допомогу із фонду протидії коронавірусу - 8 тисяч гривень.

Однак уже в перший день роботи сервісу, що надає допомогу, оголосили про збої системи через надмірну кількість заявок.

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