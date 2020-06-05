Американські міста послаблюють комендантські обмеження на тлі здебільшого мирного характеру протестів

У США тривають протести, що почались після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, померлого після затримання поліцією в Міннесоті.

В четвер протести носили здебільшого мирний характер, що спонукало низку великих міст зняти обмеження, запроваджені з метою дотримання спокою. Вашингтон та Лос-Анджелес скасували комендантські години, які були введені в цих містах на тлі протистояння протестувальників та поліції а також через випадки пограбувань магазинів і нанесення шкоди бізнесу. Сан-Франциско та Сіетл такі обмеження послабили.

У Нью-Йорку протести тривали і після комендантської години. Тисячі людей пройшли ходою через Бруклінський міст на місце вшанування пам‘яті Флойда.

Губернатор Нью-Йорка, штату, який ще донедавна був епіцентром пандемії кронавірусу у США, попередив протестувальників про ризик зараження COVID-19 і закликав здати аналізи на коронавірус. «Якщо ви були на протесті, будь ласка, перевіртеся. Це також громадянський обов‘язок. Будьте відповідальними. Пройдіть тест», - закиликав губернатор Ендрю Куомо.

У Вашингтоні були присутні службовці різних підрозділів правоохоронних органів та військова поліція. Мер міста Мюріел Баузер висловила невдоволення рішенням федеральної влади про присутність військових. «Очевидно ми насамперед хочемо, щоб військові полишили штат, Вашингтон, округ Колумбія», - заявила вона.

У Вашингтоні під час грози постраждали два нацгвардійця. Серед сотень протестувальників не було постраждалих. В американській столиці очікуються значні протести в неділю, пише «Голос Америки».

У четвер пам‘ять Флойда вшанували під час церемонії в Міннеаполісі. Про нього згадували як про відданого батька та сім‘янина.В ході церемонії учасники простояли 8 хвилин і 46 секунд мовчки - стільки часу поліцейський Дерек Шовін тримав своє коліно на шиї Флойда.

Правозахисник священник Ел Шарптон виступив з промовою, в якій, зокрема були такі слова: «Історія Флойда - це історія чорношкірих. Бо ще 401 рік тому, ми не могли стати тими, ким мріяли і бажали, бо ви тримали коліно на нашій шиї, - виголосив Шарптон. - Час нам встати і від імені Джорджа сказати: «Приберіть своє коліно з наших ший!»

Філ Флойд, брат померлого, згадав, як в дитинстві грав з Джорджем і висловив захват тим, що так багато людей, прийшло його вшанувати.

Усім чотирьом поліцейським, які фігурували у справі Флойда, висунуто звинувачення.

В Конгресі законодавці Джастін Емеш та Аянна Пресслі подали законопроект, покликаний обмежити так званий «кваліфікований імунітет» для правоохоронців, щоб жертви свавілля поліції могли легше подати на суду на поліцейських.

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