Азербайджан та Вірменія обмінялись звинуваченнями у зриві перемир’я, про яке домовлялись за підтримки США

Міністерства Азербайджану та Вірменії виступили із взаємними звинуваченнями у порушенні домовленості про припинення вогню, яка вступила в дію о 8 ранку за місцевим часом.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що сили Вірменії провели обстріли селищ Тертер та Лачін і назвало це «значним порушенням» перемир‘я, пише «Голос Америки».

Міністерство оборони Вірменії використало подібні формулювання, заявивши, що сили Азербайджану вчинили «значне порушення» режиму припинення вогню, провівши артилерійський обстріл вздовж контактної лінії.

Державний департамент США спільно з урядами Азербайджану та Вірменії оголосили «гуманітарне припинення вогню» у спільній заяві, виданій в неділю.

Президент США у Twitter привітав домовленість. «Вітаю вірменського прем‘єр-міністра Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва, які щойно домовились про припинення вогню починаючи з опівночі. Буде врятовано багато життів», - написав президент у Twitter.

Держсекретар США Майк Помпео в неділю також заявив у Twitter, що США сприяли «інтенсивним перемовинам» і вірменська та азербайджанська сторони «домовились втілювати та виконувати припинення вогню».

Президент Вірменії заявив у Facebook, що країна «продовжує чітко дотримуватись режиму припинення вогню». Речник президента Азербайджану вказав, що «Азербайджанська сторона продовжує стримування» і заявив, що Вірменія хоче «зберегти статус кво на основі окупації».

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