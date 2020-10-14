Eli Lilly призупиняє випробування ліків від коронавірусу, розроблених на основі антитіл

Незалежні спостерігачі призупинили проведення випробувань ліків від COVID-19, розроблених американською фармацевтичною компанією Eli Lilly спільно з канадською компанією в сфері біотехнологій AbCellera. Призупинку було здійснено «з міркувань посиленої обережності», повідомила Eli Lilly.

Прототип противірусних ліків розроблено на основі моноклональних антитіл, які, за задумом розробників, мають виконувати роль імунних клітин в захисті від вірусу. Ці ліки подібні до ліків, розроблених на основі антитіл, які вживав президент США Дональд Трамп після того, як у нього виявили коронавірус, пише Голос Америки.

Випробування відбувались з залученням 10 000 пацієнтів у США.

Eli Lilly подала заявку до Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками на схвалення використання цих ліків у надзвичайних ситуаціях для лікування помірних і легких випадків COVID-19. Подання було зроблено на основі попередніх результатів інших клінічних випробувань.

Цього тижня компанія Johnson & Johnson заявила, що вона тимчасово зупиняє роботу над своєю вакциною від COVID-19 через незрозумілу хворобу учасника.

«Ми тимчасово поставили на паузу дозування на всіх клінічних випробуваннях нашого кандидата на вакцину від COVID-19», – повідомила компанія 12 жовтня.

У Johnson & Johnson заявили, що такі паузи є нормальними для великих досліджень із тисячами учасників.

Кілька тижнів тому схожу зупинку в роботі над вакциною змушена була зробити компанія AstraZeneca. У Сполучених Штатах почалася регуляторна перевірка. Водночас у Великій Британії, Бразилії, Південній Африці й Індії дослідження продовжили.

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