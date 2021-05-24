Білий дім назвав «шокуючим» затримання білоруського активіста

США засуджують дії білоруського президента Олександра Лукашенка із затримання активіста Романа Протасевича.

«Ми засуджуємо продовження залякувань та довільних затримань журналістів режимом Лукашенка просто за те, що вони виконують свою роботу», - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу в понеділок.

«Це була шокуючи дія, перенаправити літак з рейсу між двома карїнами-членами [ЄС] з очевидною метою заарештувати журналіста. Це становить нахабну атаку режиму на міжнародну свободу та мир і безпеку. Ми вимагаємо негайного, міжнародного, прозорого та такого, що заслуговує на довіру, розслідування цього інциденту», - додала вона.

Псакі додала, що США узгоджують наступні можливі кроки з ЄС та ООН. Арешт Протасевича викликав критику низки європейських країн.

Раніше, як повідомляв "Голос Америки", державний секретар США Ентоні Блінкен долучився до європейських лідерів і НАТО з осудом білоруської влади, яка у неділю 23 травня спонукала до вимушеної посадки у Мінську пасажирського літака, щоб схопити білоруського журналіста. Білоруська влада висунула Протасевичу звинувачення в організації масових протестів у Білорусі.

«Ми гостро засуджуємо зухвалий і шокуючий вчинок режиму Лукашенка - зміну маршруту комерційного авіарейсу та арешт журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування і координуємо подальші кроки з партнерами. Сполучені Штати стоять на боці білоруського народу», - сказано у повідомленні в Twitter від імені держсекретаря.

США вимагають негайно звільнити заарештованого журналіста Романа Протасевича.

Дивіться також: Друзі України у Конгресі США звернулися у Білий дім із заявою щодо Північного Потоку-2. Відео