Улюблені слова, вірш Ліни Костенко - дипломати США та ЄС творчо привітали українців з Днем писемності і мови

Улюбленими словами української мови поділилися американські дипломати у відеопривітанні з Днем української писемності і мови.
«Відповідальність», «прозорість», «вареники», «полуниця», «вдячність», «жовтий» та «блакитний» - такі українські слова назвали американські дипломати, які служать в Посольстві США в Україні.
Співробітники Представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко.
У відео посол ЄС до України Матті Маасікас а також команда представництва зачитали уривок з вірша «Життя іде і все без коректур...».
День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада.
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