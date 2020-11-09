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Улюблені слова, вірш Ліни Костенко - дипломати США та ЄС творчо привітали українців з Днем писемності і мови

Улюбленими словами української мови поділилися американські дипломати у відеопривітанні з Днем української писемності і мови.

«Відповідальність», «прозорість», «вареники», «полуниця», «вдячність», «жовтий» та «блакитний» - такі українські слова назвали американські дипломати, які служать в Посольстві США в Україні.

Співробітники Представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко.

У відео посол ЄС до України Матті Маасікас а також команда представництва зачитали уривок з вірша «Життя іде і все без коректур...».

День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада.

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Українська кухня в Каліфорнії: емігрантка з України вчить американців ліпити вареники. Відео
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Українська кухня в Каліфорнії: емігрантка з України вчить американців ліпити вареники. Відео

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