Ілон Маск розповів, чому вибухнув прототип ракети, що розробляється для освоєння Марсу

3 березня прототип ракети Starship SN10 компанії Ілона Маска SpaceX вперше здійснив успішний злет, поворот у повітрі та приземлення. Все ж, ракета вибухнула після посадки. Це був третій запуск прототипу ракети на значну висоту.

У вівторок Ілон Маск повідомив, що насправді приземлення було і не таким успішним.

«Зіткнення на швидкості 10 метрів за секунду зламало «ніжки» та частину нижньої обшивки», - написав Маск у Twitter. Він також припустив, що двигун прототипу мав низьку тягу, через можливе затягування гелію до паливного баку.

Маск пообіцяв, що у наступному прототипі «багато що буде виправлено».

Кріс Бергін з НАСА зауважив у Twitter про те, що цей випадок є складним, бо систему з підвищення тиску гелію було додано до прототипу ракети, щоб запобігти явищу, яке спричинило вибух одного з попередніх прототипів, SN8.

Маск відзначив, що цей аргумент має силу і взяв на себе відповідальність за додавання цієї системи. «Я винен, що схвалив це. На той час це здавалось добрим рішенням», - твітнув, серед іншого, Маск.

SpaceX розробляє ракету Starship в рамках своєї програми із здійснення польотів на Марс.

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