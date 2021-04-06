Новий рейтинг Forbes: 86% мільярдерів стали багатшими, Ахметов покращив позиції в рейтингу

Кількість мільярдерів у новому рейтингу Forbes зросла до безпрецедентних 2 755, на 660 більше ніж торік, пише видання.

Найбагатшою людиною світу, згідно з рейтингом, вже четвертий рік поспіль є власник Amazon Джефф Безос. Його статки Forbes оцінив у 177 мільярдів доларів, на 64 мільярди доларів більше ніж минулого року.

На друге місце цього року вийшов Ілон Маск із статками у 151 мільярдів доларів. Його статки зросли аж на 126 мільярдів за рік в основному завдяки зростанню акцій виробника електромобілів, компанії Tesla.

Загалом 86% мільярдерів стали стали багатшими ніж рік тому.

Більшість із мільярдерів у рейтингу - американці (724), на другому місці - китайці (698, включаючи 71 з Гонконгу).

Найбагатший українець у переліку - Рінат Ахметов - його місце у рейтингу піднялось з 875 минулого року до 327-го тепер. Forbes оцінює його статки у 7,6 млрд доларів.

Другий за статками українець - Віктор Пінчук. Він зайняв 1249 місце. Також до рейтингу увійшли Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов. Петро Порошенко, Вадим Новинський.

Дивіться також: Проект "український міст" та роль українок в IT. Відео