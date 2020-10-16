Лікувальні властивості ремдесивіру проти COVD-19 «незначні або відсутні» - дослідження ВООЗ

Ремдесивір «як видається, не виявив жодного, або виявив незначний вплив на госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, в плані смертності, часу початку вентиляції легень та тривалості госпіталізації», йдеться у висновках масштабного дослідження Всесвітньої організації охорони здоров‘я, опублікованих в четвер. Дослідники передали свій доробок для рецензування та публікації в науковому журналі.

Дослідження також вивчало вплив інших препаратів і охоплювало 11 000 пацієнтів, більше 400 лікарень у 30 країнах. 2750 пацієнтів отримували ремдесивір.

Ремдесивір входив до переліку ліків, які приймав президент США Дональд Трамп, під час лікування від коронавірусу.

Компанія-виробник ремдесивіру Gilead критично висловилась про дослідження, заявивши в коментарі для преси, що його результати «не відповідають більш чітким свідченням декількох рандомізованих, контрольованих досліджень, опублікованих в наукових журналах, які підтверджують клінічні переваги Велкурі (ремдесивіру)».

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