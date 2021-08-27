Заклики до відставок, висловлення співчуття - політики у США реагують на вибухи в Кабулі

Висловлення співчуття потерпілим та їхнім родинам, заклики до політичної відповідальності звучать у Вашингтоні, після вибухів поблизу аеропорту в Кабулі, які призвели до загибелі 13 американських військовослужбовців, десятків цивільних осіб а також великої кількості поранень.

Комітет Сенату з міжнародних відносин назвав напад «боягузливим».

«Цей повноцінна гуманітарна криза і наш уряд повинен встановити безпеку в аеропорті і евакуювати якомога більше громадян США та афганців з групи ризику, які відчайдушно намагаються полишити країну», - йдеться у твіті Комітету.

Конгресмен США Пітер Мейджер, який нещодавно провів «таємний» візит до Кабула, назвав напад «кошмарним сценарієм, якого ми боялись».

«Ця жахлива новина крає серце, - написав політик у Twitter. - кошмарний сценарій, якого ми всі боялись. Молімося за поранених та за наших хоробрих військових та морських піхотинців, які допомагають пораненим і працюють над поверненням стабільності у цей час хаосу».

Лідер республіканців в Палаті представників США Кевін Маккарті закликав негайно повернути до роботи Конгрес США, який зараз перебуває на канікулах. Конгрес, вважає Маккарті, має схвалити законодавчу ініціативу конгресмена Майка Галлахера стосовно виходу сил США з Афганістану.

«Час Конгресу діяти швидко, щоб врятувати життя людей. Спікерка Пелосі має повернути Конгрес до роботи до 31 серпня, щоб ми могли заслухати інформацію від адміністрації Байдена і затвердити ініціативу конгресмена Галлахера, що забороняє виведення військ до того, як всі американці полишать Афганістан», - заявив він.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі висловила співчуття постраждалим, але її заява не передбачала повернення Конгресу до роботи.

Низка політиків-республіканців закликала до відставки президента США Джо Байдена. Із закликами до відставки виступили такі впливові республіканці, як сенаторка Марша Блекберн, конгресмени Кевін Герн та Еліз Стефаник, політик Нікі Гейлі.

«Цей день не для політики», - відповіла на заклики республіканців речниця Білого дому Джен Псакі.

«Цей день, коли американські військовослужбовці, 12 з них, втратили свої життя від рук терористів, - заявила Псакі на брифінгу для преси в четвер. - Цей день не для політики. Ми очікуємо, що кожен американець, на обраній посаді, чи ні, підтримає наше прагнення знайти і вбити терористів, де б вони не жили, а також вшанує життя цих службовців. Цей день для цього».

За повідомленнями американських ЗМІ, Маккарті назвав негайну відставку президента контрпродуктивною. Про це він заявив у спілкуванні з іншими політиками-республіканцями в четвер.

Масштабна програма з евакуації, яка вже дозволила вивезти більше 100 000 осіб з Кабула, владу в якому захопив Талібан, поновилась у п‘ятницю. Президент США Джо Байден заявив про те, що винні у теракті будуть покарані.

ООН, НАТО та ЄС засудили вибухи в Афганістані.

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