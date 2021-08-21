Нові санкції Держдепу проти «Північного потоку-2» наштовхнулись на критику у США

Нові санкції, оголошені Державним департаментом США щодо «Північного-потоку-2», газотранзитного проекту, спрямованого на постачання газу з Росії до Німеччини через Балтійське море, отримало неоднозначну реакцію.

Конгресмен Майкл Макфол, який очолює республіканців в Комітеті Палати представників США з міжнародних відносин, розкритикував звіт щодо санкцій, поданий Державним департаментом.

Звіт не передбачає скасування виключення з режиму санкцій для всіх долучених до газотранзитного проекту і цим «відкриває шлях для того, щоб проект російського зловмисного впливу запрацював», йдеться в заяві Маккола, опублікованій на сторінці республіканців в Комітеті.

В звіті Держдепу, поданому до Конгресу на виконання вимоги закону Про захист європейської енергобезпеки (PEESA), йдеться про те, що російський корабель та дві особи з Росії підпадуть під санкції США, а ще два кораблі буде внесено до переліку заблокованого майна, через їхню участь в газотранзитному проекті «Північний потік-2», повідомив Державний департамент США 20 серпня.​

Маккол розкритикував адміністрацію Байдена за «зневагу до серйозного занепокоєння країн, що найбільш постраждають від діяльності «Північного потоку-2», включаючи Україну та Польщу». Він в закинув адміністрації, що «ключові партнери США, від Києва до Кабула, почуваються зрадженими».

«Ці санкції не роблять нічого, щоб зупинити «Північний потік-2», - заявив Деніел Вайдич, президент компанії Yorktown Solutions, яка радить українському енергосектеру з цього питання, пише Reuters.

З тим, що добудову проекту може бути закінчено погоджується аналітик аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд. «Видається, це хмара туману. Навіщо? Чи є намір дозволити добудувати «Північний потік-2»? Так і скажіть», - твітує аналітик про нові санкції.

В Держдепі вважають поданий звіт «чітким сигналом Росії, що Сполучені Штати єдині в тому, щоб Росія зазнавала витрат через свою агресію та зловмисні дії а також в тому, щоб підтримати безпечне і стале енергетичне майбутнє для України та наших партнерів в Європі». Про це під час брифінгу в п‘ятницю заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Він наголосив, що адміністрація США продовжує виступати проти газотранзитного проекту, але також і «співпрацює з Німеччиною, Україною та іншими союзниками та партнерами над втіленням Спільної заяви від 21 липня, узгодженої з Німеччиною, де йдеться про підтримку України, енергобезпеки, цілей з подолання зміни клімату».

Раніше політики в США та Європі а також в Україні критикували адміністрацію Байдена за домовленість між США та Німеччиною, яка, на думку критиків, «дозволяє завершити трубопровід».

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