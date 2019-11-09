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США привітали Україну з рішенням Міжнародного суду

  • Голос Америки
Фото: Міжнародний суд ООН

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Важливим кроком до захисту суверенітету, територіальної цілісності та демократії України та притягнення Росії до відповідальності за свої дії назвали в Посольстві США в Україні рішення Міжнародного суду ООН підвтердити свою юрисдикцію у справі України проти Росії. Про це Посольство написало у соцмедіа.

В п‘ятницю Міжнародний суд ООН підтвердив, що позов України у зв‘язку з агресією Росії належить до юрисдикції цього суду. Україна звинувачує Росію у порушенні конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, через її агресію на Донбасі а також у порушенні конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, через репресії проти кримських татар. Росія, як і Україна, є підписантом обох конвенцій. Рішення суду було прийняте 13 голосами проти 3-х стосовно конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і 15 проти 1 стосовно конвенції з подолання дискримінації.

Тепер судді розглядатимуть справу по суті. За результатами розгляду, суд може призначити відшкодування, або репарації. Рішення суду є обов‘язковим для виконання країнами, однак його може скасувати Рада безпеки ООН, куди на постійній основі входить Росія, зауважують оглядачі.

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Студія Вашингтон. Заява Трампа щодо Дня пам'яті жертв комунізму
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Студія Вашингтон. Заява Трампа щодо Дня пам'яті жертв комунізму

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