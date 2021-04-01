Хто заплатить за «єдиний на покоління» план Байдена з розвитку інфраструктури США? - сперечаються американські політики

18 мільйонів нових робочих місць може створити новий масштабний план інвестицій до американської інфраструктури. Такими оцінками, зробленими економістами з Уолл стріт, поділився президент США Джо Байден, представляючи свою програму, що передбачає більше 2 трильйонів доларів державних інвестицій до економіки.

Байден назвав свій план «єдиною на покоління» можливістю інвестувати в Америку. Він наголосив - пропоновані інвестиції у створення робочих місць стануть найбільшими з часів Другої світової війни і порівняв програму до часів побудови мережі автострад у країні а також гонки із освоєння космосу.

План розраховано на вісім років із щорічними видатками біля 300 мільярдів доларів.

Очікється, що основні надходження для фінансування плану надійдуть від податкових виплат великих корпорацій.

Щоб профінансувати план інфраструктурних інвестицій Байден пропонує підвищити податки на прибутки підприємств. Очікється, що основні надходження для фінансування плану надійдуть від податкових виплат великих корпорацій.

Серед заходів для забезпечення додаткових надходжень - збільшення податку на прибуток підприємств з 23% до 28%, посилення боротьби з ухилянням від сплати податків компаніям, тощо.

Байден наголосив, що план не призведе до зменшення доходів середнього класу американців. «Жоден з тих, хто заробляє менше 400 000 доларів, не побачить збільшення оподаткування своїх доходів, - заявив Байден. - Крапка. Не йдеться про покарання будь-кого».

Пропозиція збільшити оподаткування зіткнулась з критикою опозиційної до чинного президента США Республіканської партії.

Лідер меншості в Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл заявив, що президентська ініціатива може перетворитись на «масштабне зусилля із підвищення податків для підприємств та осіб».

Колишній президент США Дональд Трамп назвав «сміховинним» план Байдена збільшити податки і заявив, що це «стратегія повної економічної капітуляції».

Програма, зокрема, пропонує скасувати податкові новації, запроваджені за президентства Трампа в 2017 році. Тоді було знижено податок на прибуток підприємств, а також звільнено від оподаткування деякі інвестиції у обладнання.

Демократи ж стверджують, про те, що нова програма створить більш справедливу систему оподаткування.

Законопроект стосується як доріг, так і придорожніх грабіжників, які грабують наше казначейство​

«Законопроект стосується як доріг, так і придорожніх грабіжників, які грабують наше казначейство, - заявив конгресмен-демократ Ллойд Доггетт з Техасу. - План долає ухиляння від податку на прибутку підприємств - це допоможе прискорити роботу і фінансувати дороги, чисту енергію та широкосмуговий інтернет, якого давно потребують американські родини», - наводить слова політіка видання Politico.

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