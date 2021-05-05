Держдеп: Росія мусить виконувати зобов‘язання в рамках Мінських домовленостей

Держсекретар США закликав міжнародну спільноту до співпраці у тому, щоб заявляти про дії Росії, забезпечувати її відповідальність та «тиснути» на Москву, щоб повернути її до виконання міжнародних зобов‘язань. Про це йдеться у повідомленні держсекретаря США у Twitter.

«Ми маємо співпрацювати, щоб вказувати на поведінку Росії, притягувати її до відповідальності за її дії, - написав держсекретар у Twitter. - і тиснути на Москву, з метою дотримання нею міжнародних зобов‘язань».

Серед зобов‘язань, яких має дотримуватись Росія, речник Держдепу США Нед Прайс наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей, доброчесній співпраці задля припинення конфлікту на сході України а також припиненні незаконної окупації Криму.

«Росія має виконувати свої зобов‘язання в рамках Мінських допомленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України, - йдеться в соцмережевому дописі речника Держдепу. - Вона має також припинити незаконну окупацію Криму».

Цього тижня Держсекретар США проводить низку зустрічей в Європі - він взяв участь в засіданні міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» а в четвер зустрінеться з українськими посадовцями та громадянським суспільством в Києві.

Під час зустрічей «Великої сімки», союзники та партнери США рішуче підтримали заходи, які США вжили у відповідь на дії Росії, заявив високопосадовець Держдепу під час брифінгу для преси у вівторок. Він ще раз підкреслив, озвучену президентом США Джо Байденом та держсекретарем США позицію стосовно того, що США прагнуть мати «стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми не хочемо ескалації, але відповідатимемо на їхню безвідповідальну та агресивну поведінку».

Візит Ентоні Блінкена до України розпочинається 5 травня. Під час візиту Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії. Він також підтримає продовження прогресу інституційних реформ в Україні та подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», заявили в Держдепартаменті США.

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