Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Держдеп: Росія мусить виконувати зобов‘язання в рамках Мінських домовленостей

Речник Держдепу США Нед Прайс

Держсекретар США закликав міжнародну спільноту до співпраці у тому, щоб заявляти про дії Росії, забезпечувати її відповідальність та «тиснути» на Москву, щоб повернути її до виконання міжнародних зобов‘язань. Про це йдеться у повідомленні держсекретаря США у Twitter.

«Ми маємо співпрацювати, щоб вказувати на поведінку Росії, притягувати її до відповідальності за її дії, - написав держсекретар у Twitter. - і тиснути на Москву, з метою дотримання нею міжнародних зобов‘язань».

Серед зобов‘язань, яких має дотримуватись Росія, речник Держдепу США Нед Прайс наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей, доброчесній співпраці задля припинення конфлікту на сході України а також припиненні незаконної окупації Криму.

«Росія має виконувати свої зобов‘язання в рамках Мінських допомленостей і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України, - йдеться в соцмережевому дописі речника Держдепу. - Вона має також припинити незаконну окупацію Криму».

Цього тижня Держсекретар США проводить низку зустрічей в Європі - він взяв участь в засіданні міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» а в четвер зустрінеться з українськими посадовцями та громадянським суспільством в Києві.

Під час зустрічей «Великої сімки», союзники та партнери США рішуче підтримали заходи, які США вжили у відповідь на дії Росії, заявив високопосадовець Держдепу під час брифінгу для преси у вівторок. Він ще раз підкреслив, озвучену президентом США Джо Байденом та держсекретарем США позицію стосовно того, що США прагнуть мати «стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми не хочемо ескалації, але відповідатимемо на їхню безвідповідальну та агресивну поведінку».

Візит Ентоні Блінкена до України розпочинається 5 травня. Під час візиту Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії. Він також підтримає продовження прогресу інституційних реформ в Україні та подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», заявили в Держдепартаменті США.

Дивіться також: Чи працюють економічні санкції, які Захід запровадив проти Росії? Відео

Чи працюють економічні санкції, які Захід запровадив проти Росії? Відео
Embed
Чи працюють економічні санкції, які Захід запровадив проти Росії? Відео

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG