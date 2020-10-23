Російських хакерів звинувачують у кібернападах на установи місцевої влади США

Російські хакери «проводять кампанію проти широкого кола цілей у США», серед яких десятки урядових установ на рівні штатів та місцевому рівні а також авіалінії. Про це йдеться у повідомленні виданому в четвер Агентством США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури спільно з ФБР.

Агентство повідомляє, що російські хакери викрали дані щонайменше двох жертв таких нападів.

Наразі немає свідчень того, що хакери «навмисне нанесли шкоду будь-якій освітній, авіаційній, виборчій чи урядовій діяльності».

Хоча установа припускає наявність «певного ризику для інформації виборців», але зауважує, що свідчень нанесення «шкоди для даних стосовно виборців» немає.

Метою російських хакерів могло бути створення присутності в американських комп‘ютерних мережах, щоб мати можливість в майбутньому викрадати і «вкидувати» в пресу документи для того, щоб впливати на політичні процеси в США, припускають в Агентстві з кібербезпеки.

Дивіться також: Останні дебати Трампа та Байдена - на що варто звернути увагу. Відео