Західні компанії-розробники вакцини від COVID-19 планують взяти на себе спільне зобов‘язання щодо безпеки - ЗМІ

Провідні компанії, які розробляють вакцину від коронавірусу COVID-19 планують взяти на себе спільне зобов‘язання про те, що вони не будуть подавати заявки на схвалення вакцини американським урядом до того, як переконаються, що їхня вакцина є безпечною для застосування та ефективною. Першим про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Компанії-конкуренти Moderna, Johnson&Johnson, Pfizer, кожна з яких прагне бути першою в розробці вакцини, об‘єднують свої зусилля, щоб переконати споживачів, що вони насамперед дбають про їхню безпеку.

«Ми переконані, що ця заява допоможе забезпечити впевненість громадськості у вакцинах від COVID-19, які, зрештою, можуть отримати схвалення, а також у жорсткій науковій та регуляторній перевірці, яку вони проходять», - йдеться у проекті заяви, яку цитують WSJ та Bloomberg.

Плани про видання такої заяви були оприлюднені на тлі повідомлень про зусилля політиків, спрямовані на прискорення розробки вакцини.

Минулого місяця критику викликало рішення Росії та Китаю надати реєстрацію вакцини від коронавірусу ще до завершення третьої стадії випробувань. В п‘ятницю результати дослідження російської вакцини на першій та другій стадіях були опубліковані у науковому медичному журналі Lancet. Дослідження показали, що всі 76 учасників випробування виробили антитіла до вірусу, що спричиняє COVID-19. Третя фаза передбачає масштабні випробування вірусу і російські посадовці заявляють, що такі випробування почнуться вже цього місяця. Китай затвердив використання експериментальної вакцини для військовослужбовців та медпрацівників в червні.

Дивіться також: «Навчальні модулі» як альтернативу віртуальній освіті. Відео



