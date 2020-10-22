Американська розвідка звинувачує Іран та Росію в нових нападах на вибори в США

Американські розвідслужби звинувачують Іран та Росію в спробах використати дані реєстрації виборців для того, щоб створити непорозуміння у час перед виборами. Про це заявив директор Національної розвідки США Джон Реткліфф під час прес-конференції в середу, пише «Голос Америки».

«Ми підтвердили, що Іран і окремо Росія, отримали певну інформацію реєстрації виборців, - наголосив Реткліфф, - і вони вживають деяких заходів, щоб вплинути на громадську думку у зв‘язку з нашими виборами».

«Іноземні діячі можуть використовувати ці дані, щоб намагатись передати неправдиву інформацію зареєстрованим виборцям, сподіваючись спричинити непорозуміння, посіяти хаос і похитнути довіру до американської демократії», - додав він.

Посадовець заявив, що за останню добу кібердіячі з Ірану активізували свою діяльність для того, щоб, як видається, зашкодити президентові США Дональду Трампу на виборах.

«Ми вже бачили, що Іран надсилав «підробні» електронні повідомлення, щоб залякати виборців, підбурити суспільний неспокій та зашкодити президентові Трампу», - додав він.

Зокрема йдеться про повідомлення, які надходили користувачам щонайменше в чотирьох штатах: Аризоні, Алясці, Пенсильванії та Флориді. Повідомлення були зроблені так, немов надходили від групи правого спрямування Proud Boys, що підтримує Трампа. Листи в основному надходили зареєстрованим членам Демократичної партії і містили текст: «Голосуй за Трампа у день виборів, інакше ми прийдемо за тобою».

Представникии групи Proud Boys заперечили свою участь у цьому.

Реткліфф також заявив, що Іран відповідальний за поширення відео, в якому йдеться про шахрайство під час голосування у США. «Це відео і будь-які заяви про шахрайські бюлетені - неправдиві», - сказав Реткліфф. Він висловив переконання у тому, що незважаючи на зусилля Ірану та Росії, виборча система США залишається захищеною.

Директор ФБР Крістофер Рей під час прес-конференції, також заявив про те, що виборчу систему США добре захищено.

«Будьте певні - ваш голос буде враховано, - сказав Рей. - Ми не зменшимо захист».

Посол Ірану до ООН Аліреза Мір’юсефі заперечив наміри Тегерана втрутитись до виборів у США. «Світ бачить власні публічні відчайдушні спроби США піддати сумнівам результати своїх виборів на вищому рівні», - наводить АР слова посадовця.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила про неприпустимість іноземного втручання у вибори. «Ми не можемо допустити іноземні або внутрішні зусилля із залякування або втручання, спрямовані на те, щоб примусити виборців замовчати і забрати їхні права», - йдеться в спільній заяві Пелосі та конгресмена Адама Шиффа.

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