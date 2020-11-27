Експерт ООН насправді виявився наближеним до «кухаря Путіна» Пригожина - дослідження ЗМІ

Документи, які потрапили до ЗМІ в результаті витоку інформації російських компаній, що перебувають під американськими санкціями, виявили зв‘язок між експертом ООН з питань Судану Миколою Добронравіним, професором універститету у Санкт-Петербурзі, та російським олігархом, який перебуває під санкціями США, Євгеном Пригожиним. Про це зокрема поівдомляють The Guardian та Daily Beast.

США запровадили санкції проти Пригожина у вересні 2019 року, наголосивши на тому, що олігарх керує бойовим підрозділом «Вагнер» а також російським Агентством Інтернет досліджень, яке звинувачують у спробах втручання у вибори у США 2016 року.

Документи, які дослідницький центр російського опозиціонера Михайла Ходорковського передав ЗМІ, вказують, що африканська компанія Пригожина «М-Інвест», яка також перебуває під санкціями США, оплатила в 2017 році подорож Добронравіна до Центрально Африканської республіки а також на інші зв‘язки Добронравіна з оточенням Пригожина.

У подорожі його супроводжували співробітники компаній Пригожина а також Дмитро Ситий, який працював в Агентстві Інтернет досліджень і теж перебуває під санкціями США. Сам Добронравін говорить, що не знав детально про те, хто його супроводжував, пишуть ЗМІ, але документи підтверджують, що він продовжував спілкуватись із Ситим та іншими пов‘язаними з Пригожиним після подорожі.

В 2018 році ООН призначило Добронравіна до групи з чотирьох експертів з широкими дорадчими повноваженнями щодо Судану.

В одному з обмінів повідомленнями, що потрапили до ЗМІ, відповідальний за Судан в компанії Пригожина Потепкін називає Добронравіна «нашим професором в ООН».

Росія раніше підтримувала лідера Судану Омара аль-Башира, який полишив посаду після масових протестів в 2019 році. Росія продовжує розвивати зв‘язки з теперішньою владою Судану і оголосила про плани побудувати там військову базу.

Дивіться також: COVID-19. Верховний суд США тимчасово заборонив штату Нью-Йорк застосовувати обмеження на відвідування певних церковних зібрань