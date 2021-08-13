США вводять нові санкції проти Куби, Ірану

Білий дім оголосив про запровадження «третього раунду» санкцій проти трьох кубинських правоохоронців та спецпризначенців. Санкції вводяться в рамках «Глобального акту Магнітського» за звинуваченнями у порушенні прав людини під час протестів, які розгорнулись на Кубі.

«Сьогоднішні дії виводять на світло додаткових порушників, відповідальних за утиски кубинського народу, придушення його закликів до свободи та поваги до прав людини», - йдеться в повідомлення Міністерства фінансів США.

Окремо США запровадили санкції проти «міжнародної мережі контрабанди нафти», повідомили в Державному департаменті США. Зокрема, йдеться про торговця нафтою з Оману та його компанії. США звинуватили цих осіб в тому, що вони постачали іранську нафту на міжнародний ринок і надавали підтримку Ісламській революційній гвардії Ірану.

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