США ввели санкції проти фінансової системи Ірану

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 18 основних іранських банків.

Спрямовані санкції було введено проти 16 іранських банків «за діяльність в фінансовій системі Ірану і одного банку через те, що він перебуває у власності, чи під контролем підсанкційного іранського банку», йдеться в заяві установи. Також під санкції потрапив банк, пов‘язаний з військовим комплексом Ірану. Рішення Міністерства фінансів також надає 45 днів іноземним компаніям для припинення співпраці з іранськими банками.

«Сьогоднішні дії із включення фінансового сектору до переліку та введення санкцій проти основних 18 іранських банків підтверджує наш намір припинити незаконний доступ до доларів США, - заявив міністр фінансів США. - Наша програма санкцій триватиме доки Іран не припинить підтримувати терористичну діяльність і не припинить ядерні програми. Сьогоднішні дії дозволяють гуманітарні операції, щоб підтримати народ Ірану».

Іран засудив дії США, а посол країни в ООН назвав їх «економічним тероризмом».

Наприкінці вересня США запровадили санкції проти Міністерства оборони Ірану та учасників ядерної програми, оголосивши про повернення міжнародних санкцій ООН проти Ірану - питання з якого ООН ще не видало роз‘яснення, зокрема через позицію деяких країн, які стверджують, що США не можуть застосовувати положення про поновлення санкцій, бо вони вийшли з угоди JCPOA в 2018 році.

Згідно до позиції США, з кінця вересня проти Ірану були поновлені санкції ООН, зняті в рамках угоди JCPOA 2015 року - коли 5 країн - постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина погодились на поступове зняття санкцій з Ірану в обмін на обмеження ядерної програми країни.

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