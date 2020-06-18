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Рада ЄC продовжила дію санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму

Рада Євросоюзу вирішила продовжити дію санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя. Дію санкцій продовжено до 23 червня 2021 року, йдеться в повідомленні ЄС.

Обмежувальні заходи включають заборону імпорту товарів кримського походження до ЄС, інвестицій до інфтраструктури, фінансової, чи туристичної сфер в Криму та Севастополі.

Обмеження стосуються також експорту певних товарів та технологій компаніям в Криму в сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики, або для розвідки та видобутку мінеральних ресурсів, нафти та газу.

ЄС не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Росією і вважає це порушенням міжнародного права, йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба привітав це рішення і закликав Європу «підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму».

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