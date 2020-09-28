США ввели санкції проти найбільшого виробника мікрочіпів з Китаю - ЗМІ

Сполучені Штати ввели санкції проти найбільшого китайського виробника мікрочіпів Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Санкції, зокрема, забороняють експорт матеріалів до компанії, через «неприпустимий ризик» того, що матеріали будуть використовуватись «з військовою метою», йдеться в листі Міністерства торгівлі США, спрямованому до SMIC. Першим про лист повідомило FT.

Санкції можуть зруйнувати прагнення Китаю стати самодостатнім виробником високотехнологічних товарів, пише CNBC. Напівпровідники є важливою частиною виробництва товарів високих технологій, таких як смартфони, і Китай продовжує залежати від їх імпорту.

На тлі новини про обмеження, акції компанії впали на 25% у п’ятницю. Компанія стверджує, що не співпрацює з китайськими збройними силами і не виробляє товари військового призначення.

Минулого року подібні санкції було запроваджено проти компанії Huawei. Тоді, компанія, яка є другим за величиною виробником смартфонів у світі, і використовує чіпи та напівровідники, які виготовляються у світі з використанням американських технологій, заявила, що санкції поставили її на межу виживання.

США вже тривалий час заявляють про ризики для безпеки, які надходять від китайських компаній, зокрема через те, що, на думку Вашингтона, вони можуть надавати можливості китайській владі для слідкування за користувачами та шпигунства. Згідно до китайського законодавства, влада може мати доступ до даних зібраних компанією, або вказати компанії збирати такі дані.

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