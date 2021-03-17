США ввели нові санкції проти Китаю, перед двосторонніми переговорами

Сполучені Штати ввели санкції проти 24 посадовців КНР та Гонконгу, через їхню роль у обмеженні політичних свобод та автономії міста.

США «глибоко занепокоєні» через зменшення автономії Гонконгу, після внесення змін до виборчої системи, затверджених минулого тижня Китаєм, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу.

Деякі посадовці в санкційному переліку вже перебувають під візовими обмеженнями у США. Нові санкції обмежують доступ цих осіб до американської фінансової системи.​

Рішення про оголошення санкцій було прийняте перед візитом Блінкена на Аляску, де головний дипломат США планує провести зустріч з Міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї. Запланована на четвер зустріч має стати першими особистими переговорами США з Китаєм за президентства Джо Байдена.

Китай виступив із різкою заявою щодо нових санкцій. Речник Міністерства закордонних справ країни Чжан Ліцзянь зауважив, що санкції «повною мірою викривають зловмисний намір американської сторони втручатись у внутрішні справи Китаю, шкодити Гонконгу і заважати стабільності та розвиткові Китаю».

Наразі Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін перебувають з візитом у Япноії та Південній Кореї. У своїй спільній заяві з японською стороною, американські посадовці висловили занепокоєння через порушення прав людини в Китаї, пише АР.

В середу Європейський Союз узгодив запровадження санкцій проти чотирьох осіб в Китаї та однієї установи, через їхню роль у порушенні прав людини, зокрема проти уйгурів, повідомляють ЗМІ. Імена осіб під санкціями буде оголошено 22 березня, після видання відповідного рішення міністрів закордонних справ ЄС.

У відповідь на повідомлення про санкції ЄС, Китай назвав такі дії «конфронтаційними» і закликав європейців до діалогу.

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