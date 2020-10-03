«Ходіння навколо санкцій вже не буде» - Маас прокоментував можливе введення санкцій ЄС проти Росії через отруєння Навального

Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас закликав ЄС до запровадження нових санкцій щодо Росії через отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

“Санкції завжди мають бути цілеспрямовані та пропорційні. Втім таке грубе порушення Міжнародної Конвенції про хімічну зброю не може залишитись без відповіді. Європа об'єднана щодо цього”, - сказав у суботу, 3 жовтня, міністр закордонних справ Німеччини в інтерв'ю новинному порталу t-online.

"Я переконаний, ходіння навколо санкцій вже не буде", - додав глава МЗС Німеччини.

Навальний провів у лікарні «Шаріте» 32 дні і з них 24 - у відділі інтенсивної терапії після того, як його непритомного евакуювали з Росії 22 серпня. У лабораторіях в Німеччині, а також у Франції та Швеції заявили про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною з групи хімічної зброї «Новічок».

“Якщо результати лабораторій Німеччини, Швеції та Франції підтвердяться, від Євросоюзу буде чітка відповідь. Я переконаний”, - заявив міністр Маас.

На запитання, чи санкції можуть стосуватись газопроводу “Північний потік-2”, Маас відповів, що до цього проекту залучено понад 100 європейських компаній, більше половини яких - німецькі.

“То ж багато європейських працівників постраждають, якщо заморозити будівництво”, - сказав Маас.

Раніше, 3 вересня цього року, ЄС засудив спробу вбивства Олексія Навального, використання хімічної зброї як “серйозне порушення міжнародного законодавства” і попередив Москву про можливу відповідь “з відповідними діями, які можуть включати обмежувальні заходи”.

Міжнародна спільнота закликала Росію провести незалежне розслідування отруєння, сенатори в США виступили за запровадження санкцій проти російських посадовців через ситуацію з Навальним.

Німеччина, Франція та інші країни Заходу вимагали від Москви пояснень щодо хвороби Навального. Кремль заперечує причетність до отруєння і не бачить достатньо чітких доказів того, що він був отруєний.

Питання санкцій ЄС щодо Росії, як очікується, лідери Європейського Союзу планують розглянути під час саміту 15-16 жовтня.

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