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Новий звіт Держдепу щодо санкцій з «Північного потоку 2» розкритикували республіканці

Фото робіт на проекті «Північний потік 2» в 2019 році

19 лютого Державний департамент США передав до американського Конгресу звіт щодо можливих санкцій проти газпромівського проекту «Північний потік 2». Звіт передбачає запровадження санкцій проти російського судна «Фортуна» та його власника - компанії «КВТ-Рус», пише Reuters.

Звіт зустрів критику з боку республіканців, які зауважили, що проти «Фортуни» та «КВТ-Рус» вже діють американські санкції, введені в січні 2021 року. Конгресмен з Техасу Майкл МакКол та сенатор Джим Ріш від штату Айдахо засудили адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона не наклала санкції на додаткові об’єкти, і зажадали пояснень, що робиться для того, щоб перешкодити завершенню будівництва трубопроводу.

Маккол назвав дії Держдепу «абсолютно неадекватними». «Завершення будівництва цього трубопроводу буде нічим іншим, як перемогою Володимира Путіна», – додав він.

«Намір Конгресу - чіткий і не може бути проігнорованим: обов‘язкові повноваження були прийняті за підтримки обох партій у двох останніх законах про оборонний бюджет і мають на меті припинити завершення побудови зловмисного російського газопроводу «Північний потік 2», - йдеться в заяві.

Ріш додав, що Конгрес спеціально розширив обов’язкові санкції, включивши в них види робіт з укладання труб, які відбуваються зараз. Але в звіті Держдепартаменту ці дії ігноруються, що «вимагає негайного пояснення».

«Цей звіт не роз‘яснює, які додаткові кроки адміністрація Байдена зробила, щоб повною мірою виконати закон і припинити цей проект, - наводить Reuters слова Ріша - Я вітаю можливість працювати з адміністрацією над виправленням сьогоднішньої помилки і поверненням до санкцій, які підтримали обидві партії».

Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс у п’ятницю заявив, що США продовжать працювати з союзниками і партнерами, «щоб забезпечити Європу надійною, диверсифікованою мережею енергопостачання, що не підриває нашу колективну безпеку. Наша мета у цьому – зміцнити європейську енергетичну безпеку і захистити себе від хижацької поведінки».

17 лютого Маккол та інші законодавці від обох партій США закликали Держдеп надати інформацію з приводу запровадження обов'язкових санкцій щодо російського газогону "Північний потік 2" у відповідності до підтриманого Республіканською та Демократичною партіями Закону про захист енергетичної безпеки Європи (Protecting Europe’s Energy Security Act, PEESA - прим. ГА).

Законодавці, які звернулись до Держдепу (демократи Марсі Каптур та Рубен Галего, та республіканці Майкл Маккол та Адам Кінзінгер), звертають увагу на відновлення роботи з прокладення газогону на початку місяця, і, серед іншого хочуть, щоб Держдеп надав інформацію щодо "будь-яких пропозицій адміністрації Байдена з приводу майбутнього газогону, які мають на меті переконати адміністрацію оминути, або послабити обов'язкові санкції, які мають двопартійну підтримку у Конгресі".

Вони також вимагають у Держдепу інформації про: статус побудови газогону; статус наступної доповіді щодо компаній, які беруть участь у підсанкційній діяльності щодо газогону; статус виконання санкцій з боку компаній; статус консультацій з союзниками щодо газогону".

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що США ведуть переговори з Німеччиною про долю “Північного потоку 2”. Матеріал видання, серед іншого, повідомляє, що Адміністрація Байдена може відмовитися від застосування санкцій, використовуючи пункт про національні інтереси, що замирить Німеччину, важливу союзницю США в Європі, але дасть Росії геополітичну перемогу і перекреслить двопартійну коаліцію в Конгресі.

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США у п’ятницю офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди. Відео
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США у п’ятницю офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди. Відео

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