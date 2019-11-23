Оборонний бюджет США 2020 може містити санкції проти Північного потоку 2

Конгрес США може передбачити санкції проти газпромівського проекту «Північний потік 2» у американському оборонному бюджеті на 2020 рік. Про це оборонному виданню Defensenews повідомив голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш.

«Вікно можливостей зачиняється. Значну частину «Північного потоку» вже побудовано», - пояснив Ріш міркування, якими керувались сенатори при включення положення про санкції. Він зауважив, що санкції можуть змусити компанії відмовитись від участі в проекті, пише видання.

«Це принесе їм великі видатки. Гадаю, якщо санкції пройдуть, (компанії - ред.) муситимуть закритись і, гадаю, росіяни будуть змушені шукати інші шляхи, щоб це зробити», - наголосив законодавець.

Закон про національний оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США. Включення такого положення до проекту означатиме, що існує спільна позиція з цього питання в обох палатах Конгресу США та в банківському комітеті.

Текст законопроекту не розкривається, але сенатор заявив, що положення про санкції буде співзвучним з положеннями, передбаченими законопроектом поданим у липні сенатором Тедом Крузом. Законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441) пропонує запровадити санкції проти суден, які беруть участь у побудові російського трубопроводу «Північний потік».

США виступають проти втілення «Північного потоку 2», наголошуючи на тому, що він збільшить залежність Європи від російського газу і зашкодить Україні.​

Дивіться також: Нафтогаз vs Газпром: американські експерти прокоментували нові умови Кремля Києву. Відео