У вівторок американці вирішуватимуть, хто контролюватиме Сенат

Крім президентських виборів у США у вівторок відбуваються вибори до Сенату, Палати представників а також вибори губернаторів в 11 американських штатах.

У вівторок американці вирішуватимуть долю 35 місць в Сенаті. Вибори можуть змінити контроль над цією палатою амерканського Конгресу, де зараз більшість у 53 голоси зі 100 належить Республіканській партії.

Для того, щоб перебрати контроль над Сенатом, на цих виборах з 35 місць демократам потрібно отримати на три місця більше, ніж республіканцям, за умови, якщо на президентських виборах переможцем стане кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Інакше, вони потребуватимуть переваги у чотири місця з 35, якщо на посаду президента буде переобрано Дональда Трампа, бо у випадку, якщо голоси Сенату розділяються 50 на 50, долю голосування вирішує голос віце-президента, пише Кетрін Гібсон в статті для Голосу Америки.

Вплив Дональда Трампа стане вирішальним у перегонах в штатах, де республіканці або демократи на мають домінуючого впливу, наводить Гібсон слова Мішель Сверс, професорки Джорджтаунського університету.

«Якщо він виграє в штаті, з великою ймовірністю, він може протягнути і того, хто йде на вибори до Сенату. Якщо ж він не набере голосів в штаті настільки добре, їм потрібно буде це компенсувати», - говорить Сверс.

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