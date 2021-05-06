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Зеленський розповів сенатору Портману про нагромадження військ РФ на кордоні з Україною

Сенатор Роб Портман

США варто прискорити надання Україні військового обладнання для захисту проти дронів, снайперів, нападів з повітря та моря. Про це Співголова групи підтримки України в американському Сенаті Роб Портман заявив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулась в середу.

Портман привітав запевнив - Україна має підтримку обох партій в американському Сенаті і привітав те, що адміністрація президента США Джо Байдена засвідчила підтримку Україні.

З нашої розмови очевидно, що Росія залишається загрозою суверенітету України
Роб Портман

Під час розмови, повідомляє Портман, Зеленський висловив вдячність за двопартійну підтримку безпеки України з боку Конгресу США а також надав інформацію про «тривалу російську загрозу, включаючи кількість їхніх військових та обладнання, яке залишилось після відведення сил».​ Зеленський запевнив Портмана у своїй відданості проведенню реформ економіки, системи правосуддя та оборони, написав Портман.

«З нашої розмови очевидно, що Росія залишається загрозою суверенітету України. З цієї причини, я рішуче підтримую План членства для України в НАТО і продовження надання безпекової підтримки з боку США та союзників».

Зеленський подякував Групі підтримк України в Сенаті за «підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, отримання ПДЧ в НАТО,, сильну позицію США з протидії «Північному потоку 2», йдеться в повідомленні на сторінці президента в соцмедіа.

«На Донбасі менше снайперських обстрілів, та поки немає домовленості про стабільне припинення вогню», - додав президент.

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