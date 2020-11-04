У США до Сенату штату Делавер вперше обрали жінку-трансгендера

Сара МакБрайд стала першою жінкою-трансгедером, яку обрали до сенату штату Делавер. Під час виборчої кампанії 30-річна МакБрайд виступала за розширення медичного захисту, покращення фінансування освіти та збільшення мінімальної заробітньої плати.

МакБрайт перемогла кандидата від Республіканської партії Стівена Вашингтона з голосами 73% до 27%, на основі підрахунку даних всіх дільниць.

«З самого початку, я хотіла бути кандидатом, який підтримує охорону здоров’я та оплачувану відпустку, - заявила МакБрайд в інтерв’ю The News Journal. - Навіть перед COVID, в цьому відчувалась потреба. Для делаверівців, тих, хто є бідними, тих, хто страждає від пандемії, те, про що ми говоримо, не є абстракцією».

Неурядова організація «Кампанія за права людини», де працює МакБрайд, привітала її з перемогою. «Ми пишаємось цією історичною перемогою», - йдеться в привітанні.

У США зараз чотири законодавці в парламентах штатів, які відкрито заявили про те, що вони є трансгендерами.

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