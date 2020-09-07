Допис у Facebook спричинив обмін різкими заявами між Сербією та Росією, після візиту Вучича до США

Президент Сербії Александр Вучич звинуватив Росію у «примітивізмі» та «вульгарності» у неділю після того, як речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова порівняла Вучича до Шерон Стоун у фільмі «Основний інстинкт», пише Reuters.

Захарова розмістила «жарт» у Facebook після зустрічі президента Сербії та лідера Косова з президентом США Дональдом Трампом.

«Якщо вас запросили до Білого дому, але ваш стілець стоїть як на допиті, то ви маєте сидіти так, як на картинці 2», - написала Захарова.

Під час перебування в Брюсселі Вучич заявив пресі: «Марія Захарова говорить в основному про себе а виявлений нею примітивізм та вульгарність свідчить про неї та тих, хто дав їй цю роботу», - цитує АР слова Вучича.

Міністр оборони Сербії Александр Вулін заявив: «Сьогодні вороги Сербії та Росії задоволені дріб’язковістю Захарової».

Захарова додала вибачення до свого допису в неділю, вказавши, що її коментар невірно зрозуміли. Вучич провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим в неділю, повідомили відомства обох країн.

Президент США Дональд Трамп оголосив у п‘ятницю, що Сербія та Косово домовились нормалізувати економічні відносини в результаті переговорів проведених за посередництва США.





Після двох днів зустрічей з посадовцями адміністрації Трампа в Вашингтоні, президент Сербії Александр Вучич та прем‘єр-міністр Косова Авдуллах Хоті домовились про економічну співпрацю задля залучення інвестицій до своїх країн та створення робочих місць.

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