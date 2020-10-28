Помпео привітав повернення Віталія Шклярова до США з Білорусі

Віталій Шкляров, якого три місяці тому затримала влада Білорусі, прибув до США. Прибуття Шклярова привітав держсекретар США Майк Помпео.

«Після трьох місяців несправедливого затримання та домашнього арешту, пан Шкляров знову приєднався до своєї родини і прибув до Сполучених Штатів», - йдеться в заяві Помпео.

«Як президент та я чітко зазначили, ми не потерпимо несправедливі затримання американських громадян іноземними урядами», - додав головний дипломат США.

«Ми не зупинимося, поки всі громадяни США, несправедливо затримані іноземними урядами, не повернуться до своїх родин», - написав Помпео у Twitter.

Віталій Шкляров проживає у США, працює політичним консультантом

24 жовтня Помпео обговорив звільнення Шклярова з Олександром Лукашенком.

США вважають незаконним затримання білоруською владою Шклярова, який має подвійне громадянство, американське та білоруське.

Віталій Шкляров проживає у США, працює політичним консультантом. У липні він зі своїм 8-річним сином відвідували батьків у Білорусі. Після двотижневої карантинної ізоляції Шклярова викрали білоруські правоохоронці на шляху з дому до місцевого ринку. Про це американським ЗМІ розповіла його дружина - дипломатка у США Гедер Шкляров.

Дивіться також: У Чорнобилі випробували робота Boston Dynamics