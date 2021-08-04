На «Дельта» варіант припадає понад 90% нових заражень на COVID-19 у США

93% нових зареєстрованих заражень на COVID-19 у США припадає на штам «Дельта». Такі дані за два останні тижні липня оприлюднили Центри США з контролю над захворюваннями. У першій половині липня на «Дельта» варіант припадало 83% заражень.

Епідеміологи заявляють, що вакцинація надає надійний захист від «Дельта» штаму і значна частина госпіталізацій з коронавірусною хворобою припадає на невакцинованих осіб. Більше 70% дорослих у США отримали хоча б одне щеплення від COVID-19.

У США реєструється збільшення кількості заражень на коронавірус. Найбільша кількість госпіталізацій - у Флориді, Техасі та Каліфорнії, повідомило Міністерство охорони здоров‘я країни в понеділок.

Третина нових зареєстрованих випадків заражень припадають на Техас та Флориду, де рівень вакцинацій залишається порівняно низьким, заявили в Білому домі.

«Ці випадки сконцентровані в спільнотах з нижчим рівнем вакцинацій», - заявив координатор політики Білого дому щодо COVID-19 Джефф Зієнтс під час спілкування з пресою в понеділок. Він закликав американців робити щеплення від коронавірусу.

«Нас непокоїть продовження зростання кількості випадків, через поширення «Дельта» варіанту», - додав Зієнтс.

Президент США Джо Байден відзначив прогрес у проведенні вакцинацій.

«В останні два тижні, середня щоденна кількість нових осіб, що вакцинуються, зростала на 55%, - написав Байден у соцмедіа. - Лише за останні 7 днів, 3 мільйони американців отримали перше щеплення».

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