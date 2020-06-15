SIPRI попереджає про ймовірність нової гонки ядерних озброєнь на тлі посилення геополітчиної напруги в світі

США та Росія володіють 90% світової ядерної зброї, але ера двосторонніх угод з контролю над ядерною зброєю, ймовірно, залишається в минулому. Про це заявив Шеннон Кайл, директор з ядерних програм Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI).

Як повідомляється в щорічному звіті SIPRI, опублікованому в понеділок, станом на початок 2020 року 9 ядерних країн - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея - разом володіли 13 400 одиницями ядерної зброї.

Хоча загальний арсенал ядерної зброї дещо скоротився в 2019 році, це в основному відбулось з міркувань модернізації арсеналів, відзначають аналітики.

Переговори з продовження угоди США та Росії про скорочення ядерного озброєння START не досягли прогресу в 2019 році, зокрема через наполягання США на тому, що до договору має приєднатись Китай. Угода має припинити свою дію в лютому 2021 року.

«Втрата головних каналів спілкування між Росією та США, спрямованих на просування прозорості і запобігання непорозумінням стосовно ядерної політики та спроможностей, може призвести до нової гонки озброєнь», - зауважує Кайл.

Щорічний звіт SIPRI вказує на те, що умови для міжнародної стабільності продовжують погіршуватись.

Світові військові витрати склали 1 917 мільярдів доларів, за оцінками SIPRI. Це, відзначають аналітики, на 3,6% більше ніж в 2018 році та на 7,2% більше ніж в 2010 році, що свідчить про найшвидше зростання за десять років 2010-2019.

«У ці часи зростання геополітчиної напруги, відсутність адекватних заходів з моніторингу ядерних арсеналів та запобігання поширенню ядерної зброї та матеріалів викликають особливе занепокоєння», - говорить Кайл.

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