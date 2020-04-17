Нове сховище у Чорнобилі запрацює через 2-3 місяці після закінчення карантину. Про це та пожежі в Чорнобилі розповів Сергій Калашник

Про це в інтерв’ю Скайпом «Голосу Америки» розповів голова Державного агентства України з управління Зоною відчуження Сергій КАЛАШНИК

Голос Америки: Сергію Васильовичу, почнемо з теми, яка зараз турбує всіх – пожежа в Чорнобильській зоні. Були повідомлення, що буревій, який пройшов у четвер, знову роздмухав полум’я. Яка ситуація нині?

Cергій Калашник: Я сьогодні зранку був там, слухав доповідь начальника штабу з ліквідації пожежі, проїхав територією. Я не можу сказати, що ситуація критична. Відкритого вогню в Зоні не було, атмосфера чиста, підвищення радіоактивного фону не спостерігається. Сьогодні протягом дня вітер подекуди роздував у лісі спалахи. Але кількість техніки і людей, які задіяні для гасіння, достатня, щоб тримати ситуацію під контролем. Тобто на сьогодні нічого екстраординарного там не відбувається, якщо порівняти з тим, що було тиждень тому.

Що ж до смоґу, то у Києві зараз набагато гірше, адже йдеться про різні пожежі: одна у лісах навколо Києва, а інша у Зоні.

Голос Америки: Наскільки близько підійшов вогонь під час пожежі до сховищ відпрацьованого ядерного пального?

Cергій Калашник: Старе сховище СВЯП-1, де нині зберігається відпрацьоване пальне, знаходиться посередині майданчика Чорнобильської станції. Якщо судити на око, найближче вогонь підходив сюди на два з половиною – три кілометри. А від новозбудованого сховища СВЯП-2 вогонь був досить далеко, можливо, 5-7 кілометрів. Але розумієте, навколо станції є технічні споруди, канали з водою. Тобто вірогідність потрапляння вогню на територію майданчика була дуже і дуже низька. Взагалі, коли ми проходили стрес-тести по Чорнобильській станції, то пожежа у нас була аж у другому десятку можливих загроз.

Голос Америки: Нове сховище СВЯП-2, яке збудувала в Чорнобилі американська компанія Holtec International, – наскільки воно безпечне в плані пожеж або інших природних катаклізмів?

Cергій Калашник: Нове сховище безпечне абсолютно. Згідно з технічними вимогами, СВЯП-2 розраховане так, що йому не страшні ані пожежа, ні буревій, торнадо чи землетрус. Воно сучасне, так само, як і арка над зруйнованим 4-м реактором. Збудоване з урахуванням світового досвіду і з використанням новітніх технологій.

Голос Америки: Holtec завершив будівництво СВЯП-2. «Холодні» випробування провели ще торік. «Гарячі», з реальним пальним, планувалися на березень-квітень. Чи все йде за планом, чи строки змінилися? Як вплинули на дату введення сховища в експлуатацію пожежа в Зоні та пандемія коронавірусу?

Cергій Калашник: Так, початок «гарячих» випробувань довелося відтермінувати. Але не у зв’язку з пожежами, а через карантин. З огляду на пандемію наш генпідрядник, компанія Holtec, демобілізувалася з майданчика. Американці евакуювали усіх своїх співробітників, і ті повернулися до США. Маємо від компанії листа про форс-мажорні обставини. І дійсно, згідно з контрактом, карантин це є форс-мажорна обставина.

Отже, ми зараз знаходимося в форс-мажорі. Як мінімум, 60 днів можемо чекати одне одного. А якщо цього виявиться замало, будемо домовлятися про перенесення далі...

Тобто зараз сказати, наскільки ми зсунулися по датах – на місяць, два чи три – неможливо. Будемо дивитись по ситуації...

Голос Америки: Чи вплине перенесення строків введення в експлуатацію сховища на ядерну безпеку країни?

Cергій Калашник: Ні. Те, що СВЯП-2 запрацює пізніше, жодним чином не вплине на ядерну безпеку. Адже в нас є ліцензоване сховище СВЯП-1. Саме в цьому старому сховищі донині зберігається відпрацьоване ядерне пальне, яке після зупинки ЧАЕС у 2000 році було вивантажено з діючих реакторів Чорнобильської станції – першого, другого і третього енергоблоків.

Тут у сховищі номер 1 відпрацьоване ядерне пальне зберігається «мокрим» способом, у воді. Коли ми закінчимо усі випробування по сховищу номер 2, то перевеземо чорнобильське пальне сюди. Звісно, що його поділять надвоє, упакують в каністри, висушать, а каністри заповнять гелієм. І вже готове до зберігання завантажать у бетонні модулі.

Голос Америки: Що дасть введення в експлуатацію нового сховища?

Cергій Калашник: Метод «сухого» зберігання сучасніший і безпечніший. У такому сховищі про відпрацьоване ядерне пальне Чорнобиля можна буде «забути» принаймні на наступні 100 років. А через 100 років з’являться нові технології, які ми зможемо далі використовувати у поводженні з цим пальним.

Голос Америки: За вашою оцінкою, якщо розглядати оптимістичний сценарій, коли може запрацювати СВЯП-2?

Cергій Калашник: Ну тоді ви мені дайте оптимістичний сценарій, коли ми подолаємо COVID-19? За моєю оцінкою, сховище може запрацювати через 2-3 місяці після того, як завершиться карантин.

Дуже б хотілося, щоб це сталося в цьому році.

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