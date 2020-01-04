У Багдаді тисячі вийшли на скорботну ходу, оплакуючи смерть генерала Солеймані

Десятки тисяч людей вийшли на скорботну ходу у столиці Іраку Багдаді у суботу, оплакуючи смерть іранського генерала Касема Солеймані, повідомляють інформаційні агенції.

Солеймані, який, за повідомленням Пентагону, відповідальний за загибелі сотень військових США та їх союзників в регіоні, було вбито в результаті спецоперації США.

Прем‘єр-міністр Іраку приєднався до маршу, багато учасників якого скандували антиамериканські гасла, такі як «Смерть Америці!» та «Америка - великий сатана!», повідомляє АР.

В неділю тіло Солеймані буде перевезено до Ірану, де верховний правитель оголосив три дні жалоби за ним.

Держсекретар США Майк Помпео назвав лицемірним рішення Ірану оголосити жалобу після смерті Солеймані, в той час, як жалобу не оголошувалось, коли, за повідомленнями, сотні протестувальників загинуло в Ірані минулого листопада.

«Це сумно і лицемірно. Справді, я назвав би це злом, - заявив у відповідь на прохання журналіста прокоментувати рішення Ірану щодо жалоби стосовно протестувальників а також Солеймані, - не дозволити батькам оплакувати смерті їх дітей, особливо коли це відбулось від рук, як це часто було, від рук організацій, керованих Касемом Солеймані.

Він відповідав за загибель тих людей і керівництво не дозволило їм оплакувати, а тепер ця зла людина, терорист Солеймані матиме три дні. Це неправильно і не відповідає тому, як треба ставитись до людей, але, на жаль, це відображає те, як вже давно діє іранський режим», - заявив Помпео.

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