Саманта Пауер: корупція - це ахіллесова п‘ята підтримуваних Росією елементів

Подолання дезінформації та корупції - на цих двох сферах має зосередитись Агентство США з міжнародної допомоги (USAID), щоб допомогти демократичним країнам що потерпають від нападок Москви.

Про це у четвер заявила Саманта Пауер, адміністратор Агенції США з міжнародної допомоги USAID під час слухань присвяченим бюджету на 2022 рік, що відбулись в Комітеті Конгресу США.

Відповідаючи на питання конгресмена Гарольда Роджерса стосовно ролі, яку має відігравати USAID, щоб підтримувати демократичні країни, що потерпають від атак Москви, Пауер нагадала про свій досвід роботи послом США в ООН.

«Коли я була послом в ООН, мій час роботи в Нью-Йорку співпав з вторгненням до України, втручанням до наших виборів, килимовим бомбардування Алеппо разом з сирійськими збройними силами, тому я дуже добре знаю російську агресію і мене вона непокоїть», - заявила Пауер.

Вона підкреслила, що дії Росії на шкоду демократіям, посилює Китай «який нарощує свою діяльність в плані поширення дезінформації, надання технологій слідкування урядам, щоб поряд з Росією, допомагати відкату в демократії».

Вона наголосила на двох пріоритетах в роботі USAID, спрямованих на протидію Путіну - це програми зі зміцнення демократії а також допомога в подоланні корупції.

Пауер заявила, що USAID переглядає програми зі зміцнення демократії, щоб вони відповідали поточним викликам. Деякі з цих програм, наголосила Пауер, були задумані в часи «до того як Путін та Сі почали вести агресивну політику, що шкодить демократії за кордоном. Вони наповнюють регіони власною пропагандою а також підтримують тих в країн, хто, наприклад, паплюжить громадянське суспільство, проводить репресії проти незалежних ЗМІ».

Другий пріоритет - подолання корупції. «Ми завжди в сфері корупції говорили про те, щоб наша допомога не втрачалась і це надзвичайно важливо, але тепер ми дивимось на те, які програми можна підтримати, бо ахіллесова п‘ята підтримуваних Росією і негативних елементів по всьому світові - це те, як вони зловживають ресурсами, що належать їхнім громадянам - природними ресурсами чи коштами».

Загалом, у вступних ремарках під час слухань, Пауер перерахувала виклики, які постали перед світом. Так, через пандемію, вперше з 1990-х років зростає крайня бідність, а «авторитарні режими, такі як Китай та Росія з кожним роком діють більш агресивно, використовуючи не лише COVID-19, а і слабкі місця наших демократій». Також зміна клімату призводить до більш частих надзвичайних ситуацій, а кількість переміщених осіб сягнула найвищої позначки з часів Другої світової війни.

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