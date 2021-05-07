Facebook усунув кампанію, пов‘язану із «Слугою народу» а також мережу «впливу на продаж» із зв’язками з Деркачем, Гройсманом

Соцмережевий гігант Facebook заявив про усунення кампаній впливу, націлених на Україну, зокрема йдеться про діяльність пов‘язану з правлячою партією «Слуга Народу», а також масштабну мережу впливу пов‘язану з Деркачем, Гройсманом та Куліничем.

Зокрема, усунуто 105 акаунтів Facebook, які розслідування «Букви» пов’язало із наближеними до політичної партії «Слуга народу».

Мережа намагалась приховати свою справжню ідентичність та зв‘язок. «Особи, що стоять за цими діями розміщували дописи українською та російською мовами про новини та інші теми, такі як корупція, політика, автомобілі, сатиру про COVID-19, коментарі на підтримку партії «Слуга народу» та теперішнього українського уряду, критику опозиційних партій та політиків, включаючи колишнього президента Порошенка, мера Києва Віталія Кличка», - йдеться в повідомленні Facebook.

Окремо було усунуло 477 акаунтів Facebook, пов‘язаних із Андрієм Деркачем, Петром Журавлем та його агенцією «Бегемот». Ці особи перебувають під санкціями США. Також, за інформацією компанії, мережею керували політичні консультанти, пов’язані з Володимиром Гройсманом та Олегом Куліничем.

Facebook виявив створену ними мережу так званого «впливу на продаж», повідомили в компанії.

«Особи, що стоять за цією діяльністю керували довготривалою операцією оманливого впливу на різних соцмедійних платформах та власних веб-сайтах, в основному копіювали новинний контент з інших українських новинних ЗМІ.

Вони створили готову мережу буцімто незалежних медійних сайтів та соцмедійних активів, які працювали над просуванням контенту, сприятливого для трьох політиків та їхніх політичних груп, а також вдавались до подібної поведінки на підтримку інших політичних діячів по всьому політичному спектру, ймовірно, за гроші», - повідомляє Facebook.

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