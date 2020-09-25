Facebook усунув російську кампанію спрямовану на Україну, Сирію та застеріг від спроб РФ «хакнути і вкинути» інформацію перед виборами США

В своїй заяві в четвер компанія Facebook повідомила про усунення скоординованої діяльності, яку росіяни проводили у Facebook, і яка була спрямована в основному на Україну та Сирію. Соцмережа також видала попередження про зловмисні тактики, до яких може вдатись Росія для того, щоб вплинути на вибори у США.

Facebook усунув 214 користувачів соцмережі, 35 сторінок, 18 груп та 34 акаунти Instagram за «порушення нашої стратегії протидії урядовому втручанню, що являє собою координовану неавтентичну поведінку від імені іноземної, або урядової структури. Ця діяльність походила з Росії і в основному зосереджувалась на Сирії та Україні, а також меншою мірою на Туреччині, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі та Молдові. Незначна частина цієї діяльності фокусувалась на Великій Британії та США», - йдеться в повідомленні.

«Хоча ті, хто стоять за цією діяльністю, вживали кроків, щоб приховати свої персони та координацію, наше розслідування пов‘язало ці кластери з російськими військовими, включаючи військові розвідувальні управління», - заявив голова Facebook з питань безпеки Нетеніель Глейхер.

Тактика «хакнути і вкинути» включає крадіжку інформації, можливе маніпулювання нею, а потім розміщення її в соцмережах у стратегічно важливий час, щоб вплинути на громадські настрої, йдеться у заяві Глейхера. «Це одна із загроз, якій ми приділяємо особливу увагу і яка нас особливо непокоїть перед листопадовими виборами у США», - заявив Глейхер.

Хоча такі дії не виявлено у мережах, які компанія усунула цього разу, «Вони пов‘язані з діячами, дотичними до втручання до виборів США в минулому», заявили в компанії.

У Twitter заявили, що усунули дві мережі акаунтів, які компанія пов‘язала з російськими структурами.

Дивіться також: Ковід-19, грип або застуда? Як розпізнати хворобу за першим симптомом – дослідження. Відео