Facebook змінює правила щодо політичної реклами перед виборами в США

Соцмедійний гігант Facebook оголосив про низку дій, спрямованих на подолання поширення неправдивої інформації перед президентськими виборами в США, що заплановані на 3 листопада.

Серед заходів, про які у четвер оголосив у своєму блозі засновник компанії Марк Цукерберг, - заборона на розміщення політичної реклами за тиждень до виборів, усунення дописів, що закликають не голосувати. Також вводиться заборона на завчасні оголошення про перемогу того чи іншого кандидата на виборах.

«Ці вибори - не будуть звичайною справою, - заявив Марк Цукерберг. - Часи пандемії означають, що багато з нас голосуватимуть поштою і деякі штати рахуватимуть бюлетені і після дня виборів, багато експертів передбачають, що в ніч виборів ми не матимемо остаточного результату».

Як повідомляв "Голос Америки", раніше своє занепокоєння через можливі затримки у отриманні результатів виборів висловлював президент США Дональд Трамп. Він також наголошував на недоліках у голосуванні поштою.

В своєму дописі Цукерберг також висловив занепокоєння через можливі протести в країні. «Мене також турбує, що наша країна настільки розділена, а остаточне затвердження результатів виборів може зайняти дні і навіть тижні, і тому ризик громадянського неспокою всередині країни зростатиме».

Загалом, я вважаю, що антидотом для поганого мовлення є більше мовлення, але в останні дні перед виборами, може бути недостатньо часу для протидії цим новим заявам

Раніше Facbook критикували за більш поблажливу політику щодо неправдивих повідомлень в соцмедіа, порівняно до позиції Twitter.

Цукерберг ще раз наголосив на тому, що він залишається прибічником свободи слова, але відзначив, що у тиждень перед виборами може не бути часу для повноцінної дискусії. Цим він пояснив заборону на політичну рекламу.

«Загалом, я вважаю, що антидотом для поганого мовлення є більше мовлення, але в останні дні перед виборами, може бути недостатньо часу для протидії цим новим заявам», - сказав бізнесмен.

Нова політика Facebook викликала негативну реакцію серед прихильників обох кандидатів.

Якщо демократи надумають «вкинути ще одне неправдиве досьє про російську дезінформацію», через заборону на політичну рекламу, республіканці не зможуть відповісти, заявила заступниця речника виборчого штабу Дональда Трампа Саманта Зейгер. «Коли мільйони виборців прийматимуть рішення, президента змусить замовчати мафія Силіконової долини, яка в той самий час дозволятиме упередженим корпоративним ЗМІ впливати на думку виборців в ключових штатах», - заявила Зейгер.

Групи, що підтримують Джо Байдена, такі як ACRONYM та Media Matters також розкритикували нові правила компанії.

Тара МакГован, керівниця ACRONYM заявила, що усунення політичної реклами зіграє на руку виданням консервативного спрямування.

«Коли не буде можливості випускати нову політичну рекламу, залишаться єдині сторінки, які будуть доступними для американців і впливовими, і які мають найбільше органічних послідовників. Хто це? Breitbard, Fox News, Ben Shapiro,серед інших», - говорить МакГован.

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