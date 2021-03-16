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Цукерберг представив нову ініціативу із інформування про вакцини

Марк Цукерберг

«Сьогодні ми розпочинаємо глобальну кампанію, щоб допомогти 50 мільйонам людей на крок наблизитись до отримання вакцини від COVID-19», - написав керівник Facebook Марк Цукерберг.

В рамках ініціативи, соцмережа додаватиме позначку до повідомлень щодо вакцин, які надходять від Світової організації охорони здоров‘я, і тому заслуговують на довіру. Також позначка про те, що вакцини проходять перевірку на ефективність та безпеку, додаватиметься до обговорень щодо безпечності вакцин від COVID-19.

Дані вказують, що вакцини безпечні і вони працюють. В них наша найбільша надія подолати вірус і повернутись до нормального життя
Марк Цукерберг

Серед інших ініціатив - розробка інструменту, який надавав би користувачам інформацію про те, де вони можуть отримати щеплення а також, за можливості, посилання на призначення часу вакцинації. Інформація надаватиметься 71 мовою. Компанія оголосила, що буде співпрацювати і з урядовими установами, щоб допомогти користувачам WhatsApp зареєструватись на щеплення.

«Дані вказують, що вакцини безпечні і вони працюють. В них наша найбільша надія подолати вірус і повернутись до нормального життя», - пише Цукерберг.

Водночас, нове дослідження виявило, що за значною частиною повідомлень, що наголошують на скептичному ставленні щодо вакцин у американському сегменті Facebook, стоїть порівняно невелика група дописувачів.

Раніше соцмережа почала усувати та позначати дописи з неправдивою інформацією щодо щеплень.

Водночас, нове дослідження виявило, що за значною частиною повідомлень, що наголошують на скептичному ставленні щодо вакцин у американському сегменті Facebook, стоїть порівняно невелика група дописувачів. Такі дані дослідження компанії оприлюднило видання The Washington Post.

Дослідники розподілили сторінки користувачів та групи на 638 сегментів і виявили, що половина контенту, де висловлювали сумніви щодо щеплень від COVID-19, припадає лише на 10 із цих 638 сегментів.

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