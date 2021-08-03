Україна очікує на $2,7 млрд від МВФ ще до Дня Незалежності

«Гарним подарунком» до 30-річчя незалежності України назвав український президент Володимир Зеленський рішення Ради МВФ провести розподіл Спеціальних прав запозичень (СПЗ), за яким Україна вже 23 серпня зможе отримати від МВФ суму еквівалентну 2,7 млрд дол.

2 серпня Рада керівників МВФ схвалила пропозицію директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої про розподіл СПЗ на суму 650 млрд дол. Цей найбільший розподіл СПЗ за історію Фонду.

Гроші буде надано без оплати, без умов і розподілено пропорційно квоті кожної країни у Фонді.

У Фонді розподіл СПЗ назвали «історичним рішенням», що має допомогти світовій економіці відновитись після пандемії.

«Це - історичне рішення - найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і щеплення для глобальної економіки у часи безпрецедентної кризи, - заявила Георгієва. - Розподіл SDR піде на користь усім членам, задовольнить довгострокову світову потребу в резервах, зміцнить впевненість, стійкість та стабільність світової економіки. Він особливо допоможе вразливим країнам, яким важко подолати вплив кризи, спричиненої COVID-19».

Як повідомляв «Голос Америки», Україна також співпрацює з МВФ в рамках програми stand-by. Минулого тижня, після розмови з Зеленським, Георгієва оголосила, що місія МВФ щодо програми з Україною запрацює у вересні.

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