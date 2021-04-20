США закликали Росію припинити залякувати кораблі в Чорноморському регіоні

Сполучені Штати знову висловили глибоке занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря. З відповідною заявою виступив речник Держдепу Нед Прайс.

«Це являє собою непровоковану ескалацію кампанії Москви із завдання шкоди Україні та її дестабілізації», - заявив Прайс. Він вказав на минулі агресивні дії Росії проти українських кораблів та обмеження доступу до портів на Азовському морі а також на теперішні повідомлення про накопичення Росією військових сил в окупованому Криму, на кордонах з Україною а також провокації, які здійснюють керовані Росією сили на контактній лінії.

Речник відзначив «стриманість України перед обличчям російських провокацій» і закликав Росію «припинити залякувати кораблі в регіоні та припинити накопичення сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму».

«Сполучені Штати підтверджують непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води», - йдеться в заяві.

Дивіться також: Вікторія Нуланд під час слухань наголосила на проблемі корупціїї в Україні та важливості її подолання. Відео