Епідеміологи США радять деяким категоріям утриматись від круїзних мандрівок

Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) радять людям старшого віку, вагітним та тим, хто має високий ризик ускладнень від COVID-19 утриматись від круїзів, навіть якщо ці особи пройшли повну вакцинацію.

Таке доповнення до рекомендацій епідеміологи видали в п‘ятницю. Також не рекомендується мандрувати на круїзних кораблях тим, хто не пройшов повну вакцинацію від COVID-19.

CDС вважає високим ризик заразитись на COVID-19 під час подорожі на крухзному лайнері, адже вірус швидко передається від однієї людини до іншої в закритих приміщеннях. Епідеміологи рекомендують пасажирам круїзних лайнерів, навіть тим, хто пройшов вакцинацію, носити маску в громадських місцях на кораблі і проходити тестування на COVID-19 до і після подорожі.

Оновлення рекомендацій було видано на тлі повідомлень про випадки заражень серед вакцинованих осіб на круїзних лайнерах. Цього місяця у 26 членів екіпажу круїзного лайнера «Карнівал Віста» виявили коронавірус. Рівень вакцинації команди становить 99%.

Минулого місяця четверо дорослих і двоє дітей захворіли на COVID-19 на кораблі «Роялі Каріббеан». всі пасажири перед посадкою здавали тест на COVID-19, також дорослі пасажири мусили вакцинуватись.

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