США: Якби Росія поважала принципи ОБСЄ, вона б негайно вивела свої сили з України

Росія «продовжує суперечити всім принципам» ОБСЄ. Про це заявила в.о. Радника з політичних та економічних питань місії США в ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль у своєму виступі на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 5 серпня.

Баль відзначила зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі в п’ять разів за період з 19 по 25 липня, порівняно з попередніми тижнями. Однак, посадовиця назвала це виключенням із загальної тенденції.

Вона підкреслила відповідальність Росії за «хаос та нестабільність, яку та спричинила, захопивши Крим а також через свою постійну підтримку озброєних проксі-сил та збройних груп на сході України».

Серед контрпродуктивних кроків Росії, Баль відзначила задокументовані спостережною місією ОБСЄ «спроби керованих Росією сил заважати [спостерігачам ОБСЄ] виконувати свої обов‘язки».

«Минулого тижня Місія повідомила про те, що три міні БПЛ були обстріляні протягом перельотів в Донецьку. Інші БПЛ зіткнулись з втручанням до сигналів GPS, ймовірно, через глушіння». Тривають обмеження на роботу спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольній українському урядові території.

Посадовиця також зауважила, що не території Донбасу, контрольованій Росією, проводиться заходи виборчої кампанії до російської Думи, а «російський проксі-лідер Пушилін оголосив про свій намір у війни до «Єдиної Росії». «Чи є справді питання про те, хто смикає за мотузочки?» - запитала вона.

Стосовно Криму, Баль наголосила, що «російська окупаційна влада продовжує керувати силою та страхом» і закликала Росію негайно звільнити політв‘язнів.

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